Elle a sillonné les principales artères de la capitale : Grandiose parade

Une parade a sillonné jeudi matin les principales artères de la capitale à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, en présence d'une foule nombreuse, venue contempler les différents tableaux présentés par différentes institutions nationales et sportives ainsi que des associations activant dans les domaines de la culture et du patrimoine, représentant l'ensemble des wilayas du pays. Placées sous le slogan «le serment, la dignité et la fierté dans l'Algérie indépendante», ces festivités ont été rehaussées par la présence de nombre de ministres, de moudjahidine, de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Lors de ces festivités, organisées de 8h30m jusqu'à midi, les participants ont pris place, en attendant le coup d'envoi de la parade qui a démarré de la rue Hassiba Ben Bouali pour terminer à la rue Zighoud Youcef, a-t-on constaté sur place. Les familles ont saisi cette belle opportunité pour se rendre au centre-ville via le métro ou le tramway, pour pouvoir suivre le spectacle et apprécier les tableaux artistiques présentés notamment par la troupe des «Mezouad» de la Garde républicaine, première à inaugurer la fête, en jouant des partitions patriotiques ayant conquis le public. Abdeljalil, l'un des spectateurs, a dit avoir apprécié le jeu musical de cette troupe qui participe pour la première fois à cette parade et qu'il est venu juste pour la voir. Les formations des corps constitués (Sûreté nationale, Gendarmerie, Douanes et Protection civile) ont également pris part à la parade, en exécutant un défilé bien organisé, au milieu d'une foule en liesse, notamment lors du passage des Scouts musulmans algériens (SMA) et d'un groupe d'anciens moudjahidine, précédé par les portraits des éléments du Groupe des 22, ayant déclenché la Révolution du 1er Novembre 1954. Evoquant la participation des «Colombes d'Alger» (50 femmes vêtues de haïk) à la parade, la présidente de l'association «Jeunes, perspectives et talents», Nacira Douaki, initiatrice de cette initiative, a fait savoir que l'objectif de cette participation était de «mettre en exergue le rôle de la femme et l'importance de cet habit traditionnel dans le mouvement national». Le cortège de voitures de collection ayant pris part à cette manifestation a suscité la curiosité du public dont les photographes amateurs venus prendre des photos de ces «joyaux» remontant aux années 1950 et 60. La cérémonie a été également marquée par la présence honorable et active des agents de l'entreprise d'hygiène «Netcom», qui ont participé à cette manifestation, en veillant à nettoyer le parcours officiel de cette parade, notamment après le passage de la fantasia. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Tarek Kerrache, a affirmé que la journée d'aujourd'hui avait vu la participation de près de 10.000 participants représentant différentes associations, clubs sportifs et organisations juvéniles venus des 48 wilayas, pour «représenter l'Algérie avec sa diversité culturelle».

