En présence de hauts cadres de l'ANP et de responsables de l'état : M. Gaïd Salah préside une cérémonie d'échange de vœux

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé jeudi dernier à Alger, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, une cérémonie d'échange de vœux célébrant le 56e anniversaire de la fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. La cérémonie a été organisée au Cercle national de l'Armée en l'honneur de hauts cadres de l'ANP, en activité ou à la retraite, et de hauts responsables de l'Etat. Ont pris part à la cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'ANP visant à valoriser les dates phares de la glorieuse histoire, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des membres du gouvernement ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidine.