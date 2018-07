Diplomatie : La paix comme cap immuable

La politique extérieure de l’Algérie a surabondamment démontré, depuis l’Indépendance, qu’elle a une capacité de mobilisation considérable sur la scène régionale et internationale. Cette capacité tient, entre autres, au prestige intarissable de sa lutte

de libération nationale et au fait aussi que la diplomatie algérienne a bien établi ses titres de force de proposition et de bâtisseur

de solutions consensuelles dans bien des situations sensibles et complexes.

Cette aura s’est renforcée depuis l’avènement du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la magistrature suprême du pays. En présidant aux destinées du pays, l’homme qui a toujours baigné dans la diplomatie s’est forgé une réputation qui s’étend bien au-delà des frontières du pays.

Partisans et opposant lui vouent une reconnaissance sans faille, celle d’être le véritable architecte d’une diplomatie agissante qui a marqué d’une façon remarquable le retour du pays sur la scène internationale. Que ce soit au niveau régional, continental ou international, l’Algérie est un acteur respecté et surtout écouté. Au Mali ou en Libye, en Syrie ou au Yémen, la vision de l’Algérie a fini par convaincre les plus sceptiques, à savoir pas de stabilité sans dialogue inclusif.

La démarche impartiale qui a estampillé l’action diplomatique de notre pays, lui a valu, durant ce dernier quinquennat, surtout, d’être sollicité par ses pairs aux plus hauts postes de responsabilité des organismes onusiens.



Une position intraitable



L’élection au Conseil des droits de l’homme de l’Onu et sa réélection au comité exécutif de l’Unesco, sont comme un renouvellement de la confiance placée dans l’Algérie et dans sa capacité à rebondir après les défis de grande ampleur qu’elle a surmontés, notamment dans le domaine de la sécurité.

En siégeant au Conseil des droits de l’homme et au Conseil exécutif de l’Unesco, l’Algérie a apporté son expérience en matière de développement socio-économique et de lutte contre les extrémismes pour lesquels elle a payé un lourd tribut et a contribué à faire du dialogue et de la coopération, les instruments de compréhension mutuelle. Sur le principe de soutien aux mouvements de libération, à la décolonisation et au principe d’autodétermination des peuples, l’Algérie a de tout temps été intraitable, n’en déplaise à certains qui font feu de tout bois.

Ce positionnement immuable force l’admiration et le respect de la communauté internationale qui ne manque pas une seule occasion de saluer cette constance. Qu’il s’agisse de la question de la Palestine ou de celle du Sahara occidental, «l’autodétermination est la solution».

Une devise qui constitue le socle du discours de nos diplomates.

L’application du principe démocratique de la libre détermination des peuples permet de garantir les droits de ces peuples et d’assurer la pérennité de la paix dans leurs régions d’appartenance, car il s’agira d’une paix reposant sur des bases solides et saines et qui s’inscrit en droite ligne du principe inscrit dans la charte onusienne.



Un saut qualitatif



Là où elle est sollicitée, l’Algérie ne ménage aucun effort. «Non- ingérence, dialogue inclusif, développement socio-économique», un triptyque qui fait ses preuves. L’accord d’Alger sur la crise malienne en est la parfaite illustration jusqu’à présent, de l’avis même des responsables de l’Onu, si ce n’est l’interférence de certaines puissances étrangères dans la région du Sahel. Pour la Libye, l’Algérie, de par sa profondeur sociologique dans ce pays, a su y apporter sa pierre à l’édifice de la paix, en accueillant à la demande de la communauté internationale des rounds de négociations entre les différents protagonistes. Pour y parvenir, l’Algérie a su placer l’intérêt de mettre en œuvre des stratégies reposant aussi bien sur le pilier sécuritaire que sur des leviers politiques, y compris la bonne gouvernance, économiques, sociaux, humanitaires, culturels et cultuels (…).

Au-delà du Mali, l’Algérie œuvre activement avec ses voisins sahéliens à mettre en place une stratégie commune permettant aux pays du voisinage de s’approprier collectivement la gestion sécuritaire de l’espace sahélo-saharien, dans le contexte de l’architecture de paix et de sécurité de l’Union africaine. L’Algérie a engagé des moyens colossaux qui ont permis de réduire sensiblement la menace terroriste et contribuer à sécuriser les populations et les installations dans les zones frontalières à l’intérieur des frontières nationales, avec un effet positif sur le voisinage immédiat.

Sur la criminalisation des paiements de rançons aux groupes mafieux et terroristes, la diplomatie algérienne s’est employée, au cours de ces cinq dernières années, à engager la communauté internationale sur la voie de la criminalisation du paiement des rançons aux groupes terroristes, en contrepartie de la remise en liberté de personnes retenues en otage.



Un principe non négociable



Il faut rappeler qu’en droit international, le principe de non-intervention, c’est-à-dire le droit de tout État souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure. Dans ce contexte, l’Algérie a toujours refusé de s’ingérer dans les affaires des autres pays et a insisté sur la réciprocité de cet état de fait.

Au cours dudit «Printemps Arabe», l’Algérie est le seul pays qui a refusé d’intervenir dans les conflits internes, que ce soit de la Tunisie, Libye, Égypte, Yémen ou de la Syrie. Lors des différentes réunions de la Ligue arabe, l’Algérie a été également l’un des trois pays, avec le Liban et l’Irak, à avoir toujours émis des réserves sur l’exclusion de la Syrie de la Ligue arabe.

La suspension de la Syrie a été décidée par dix-huit pays des 22 membres de la Ligue qui ont voté en faveur d’un appel à tous les courants de l’opposition à s’accorder sur un projet de transition en Syrie. Trois pays ont voté contre, dont l’Algérie.

Ne s’arrêtant pas là, l’Algérie a également mis en garde contre l’intervention militaire contre la Libye et la Syrie. Finalement, le temps a donné raison à notre pays, lorsqu’on sait que l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays n’a abouti à aucun résultat positif. Bien au contraire, la Libye a été détruite et redevient le fief du terrorisme qui menace non seulement les pays limitrophes, mais également l’Europe et l’Occident.

La promotion de la fraternité, de l'amitié, de la coopération et du bon voisinage dans nos espaces d'appartenance, ainsi que le développement de relations de coopération avec nos partenaires sur la base d'intérêts partagés et la promotion des intérêts économiques à l'étranger constituent des éléments de fondement de la politique extérieure de l’Algérie, que ce soit sur le plan maghrébin, dans le reste du monde arabe, au Sahel, et sein de la communauté islamique, dans l'espace méditerranéen, avec l'Union européenne et le reste de la communauté internationale.

Pour ce qui est du Maghreb, lit-on la diplomatie algérienne demeurera engagée pour la construction de l'Union du Maghreb arabe, tout en continuant également de soutenir les efforts de l'ONU pour une solution juste et définitive à la question du Sahara occidental débouchant sur l'autodétermination du peuple de ce territoire. Toujours à l’échelle maghrébine, l'Algérie demeure un soutien de taille aux efforts du Représentant spécial de l'Onu pour la Libye, en vue d'une rapide restauration de la paix, de la sécurité et de la réconciliation nationale au profit du peuple libyen frère, dans la préservation de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la souveraineté nationales de ce pays, et fait du dogme de non-ingérence un principe non négociable.

Au plan bilatéral, au niveau du Maghreb, l'Algérie poursuivra l'édification de relations de dialogue, de fraternité, de solidarité, de coopération et de bon voisinage, des relations qu'elle espère voir s'élargir à tous ses voisins maghrébins, dans le respect de la légalité internationale.

Pour ce qui est du monde arabe, l'Algérie demeure engagée pour le renforcement de l'unité et de l'action arabe commune, notamment au sein de la Ligue arabe. Elle ne ménage pas non plus son concours pour le règlement des conflits et des tensions au sein de la nation arabe, dans le respect de la souveraineté de chaque Etat et dans la fidélité à ses principes de non-ingérence.

La cause palestinienne demeure et demeurera celle de l'Algérie, fidèle à son devoir de solidarité envers le peuple palestinien frère en lutte pour la restauration de ses droits inaliénables à son État indépendant et souverain, avec El-Qods comme capitale.

En ce qui concerne le Sahel, l'Algérie réitère sa solidarité avec les pays de la région, en continuant également d'assumer pleinement ses obligations découlant de l'accord de paix et de réconciliation au Mali.

En outre, l'Algérie, demeurera activement solidaire de tous les pays de la région sahélienne dans la lutte contre le terrorisme et le crime transnational, et dans l'édification du développement...

En Afrique, l'Algérie reste toujours active au sein de l'UA, au service de l'unité et de l'intégration du continent, et souligne que dans l'espace méditerranéen, l'Algérie est un pays partenaire dynamique pour la promotion de la paix, du dialogue et de la coopération. En clair, de par sa démarche juste et légale, l’Algérie est attaché à la Charte de l'Onu et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Elle est également un membre actif du Forum mondial contre le terrorisme, et contribuera aussi au raffermissement de la coopération internationale contre ce fléau. L’expérience algérienne dans ce domaine n’est plus à démontrer, et fait un cas d’école pour des pays qui restent confrontés à cette hydre de Lerne. La diplomatie algérienne a toujours été constante dans sa vision du droit international et du droit des peuples à l’émancipation, plus de 56 ans après que la nation eut recouvré son indépendance.

R. I.