à l’occasion de la fête nationale de leur pays

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président américain, Donald J. Trump, à l'occasion du 242e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa «pleine volonté» à œuvrer à consolider les relations bilatérales, dans tous les domaines de coopération. «Au moment où votre pays s'apprête à célébrer le 242e anniversaire de son indépendance, il m'est particulièrement agréable de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de bonne santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple américain ami», écrit le Chef de l'État dans son message.

«C'est également une opportunité qui m'est offerte pour vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays, qui se distinguent, aujourd'hui, par la régularité de notre dialogue et concertation politiques, ainsi que par les perspectives de développement et de diversification de nos relations économiques et commerciales», ajoute le Président Bouteflika. «Je ne peux que m'en féliciter et vous assurer de ma pleine volonté à œuvrer avec vous, à les consolider davantage dans tous les domaines de coopération au bénéfice mutuel de nos deux peuples», conclut le Président de la République, dans son message.



… et rwandais



Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue rwandais, Paul Kagame, à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de la libération de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le dialogue et la concertation en faveur du développement du continent africain.

"La célébration par la République du Rwanda du 24éme anniversaire de la libération du pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs voeux de bien-être de bonheur pour votre excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple rwandais frère", écrit le chef de l'Etat dans son message. "Il me plait en cette heureuse circonstance, de souligner la qualité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre nos deux pays", ajoute le Président Bouteflika. "Je tiens, également, à vous réaffirmer mon entière disponibilité à poursuivre, avec vous, la tradition du dialogue et de concertation politique en faveur du développement économique et social de notre continent", conclut le président de la République.