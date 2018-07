Adieu, l’ami

On a appris l’information du décès d’Abdou Seghouani brutalement (malaise cardiaque), dès le début de la matinée d’hier. La Chaîne III où il travaillait l’avait confirmé. Ce qui avait accentué notre tristesse devant cette mauvaise nouvelle. Elle était pour nous incroyable du fait qu’on lisait pratiquement chaque jour que Dieu fait ses écrits et aussi sa voix sur les ondes de la Chaîne III avec l’émission sportive de Maâmar Djebbour. C’est vrai qu’avec le Mondial, notre championnat national est à l’arrêt comme l’est le reste des compétitions internationales au niveau des clubs. On peut l’appeler le «toujours jeune», tellement il a sillonné les villes de l’Algérie profonde, comme on a tendance à le dire. C’est un journaliste émérite qui ne rechigne pas à l’effort. On peut le trouver à Oum El-Bouaghi, Guelma, Béghar, Tizi Ouzou, Sétif, Batna, Annaba, Constantine... C’est un peu l’homme «tout-terrain» par excellence. Il n’est pas spécialisé dans une discipline bien précise. Il aimait tous les sports, et plus particulièrement l’athlétisme. Néanmoins, c’est un «touche à tout». Il peut couvrir des compétitions de karaté, judo, volleyball, tennis, mais aussi le sport de montagne ou le sport de ski qui n’est pas, pourtant, bien implanté chez nous. C’est un véritable passionné qui ne craint pas les distances, et ce quel que soit le temps qu’il fera.

«Qu’il vente, qu’il pleuve», il est toujours sur les terrains d’Algérie pour relater aux auditeurs de la Chaîne III, mais aussi aux lecteurs de Planète Sport, El Moudjahid, tout ce qui concerne cette discipline. Il avait rejoint notre rédaction comme collaborateur avec les Chadli Boufaroua, Zemmour, Noureddine Heni et les autres. Il avait utilisé le pseudonyme de Nabil Ziani. Il aimait certainement l’ex-joueur des Verts, Karim Ziani, celui qui a donné la balle victorieuse à Antar Yahia, en novembre 2009, à Oum Dourman (Soudan), qui nous avait qualifiés au Mondial sud-africain. Il ne laissait rien passer concernant les sports-co. C’est quelqu’un de très actif, en dépit de sa frêle corpulence. C’était aussi un journaliste direct qui disait en face des gens ce qu’il avait à dire. Il est très professionnel, lui qui avait travaillé avec Saïd Guerni Djabir, le champion du monde du 800m. La «mort subite» vient de le ravir à l’affection des siens. Il laisse un grand vide dans la corporation où il était très aimé, lui qui était un féru de blagues et de «petites histoires croustillantes». Sa silhouette un peu «passe-partout» hantera le monde de la presse sportive. Car il avait le verbe acerbe, très critique, mais juste.

Repose en paix, l’ami !

Hamid G.