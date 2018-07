Algérie - Royaume-Uni : Les dossiers sécuritaire et scolaire au centre de la coopération

«L’entretien a permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun et les défis auxquels font face les deux pays, notamment ceux relatifs à la sécurité, et à leur tête le terrorisme et l'extrémisme religieux», a indiqué M. Mahmoud Ahmad à la presse, à l'issue de l'entretien, précisant que l'Algérie et le Royaume-Uni «travaillent ensemble pour faire face à ces problèmes, et nous œuvrons pour défendre le vrai visage de l'islam». Il a ajouté que sa rencontre avec M. Messahel a été, également, «une occasion pour échanger les points de vues sur d'autres questions intéressant les deux pays et d'examiner les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les secteurs économique et commercial, et d'identifier d'autres domaines susceptibles de raffermir les fortes relations bilatérales».

Le ministre l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a également reçu Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad. S'exprimant à l'issue de l'audience, Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad, a déclaré que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la sécurité et les droits de l'homme étaient parmi les questions évoquées lors de ses entretiens avec le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui. Il a salué, à cette occasion, les efforts de l'Algérie pour «le renforcement d'une coopération fructueuse entre l'Algérie et le Royaume-Uni», mettant l'accent sur «l'impératif de l'élargir à d'autres domaines, notamment l'éducation et l'emploi». M. Tariq Mahmoud Ahmad a également rendu hommage aux efforts du Gouvernement algérien et le niveau atteint de la question de promotion des droits de l'homme, soulignant que l'Algérie «occupe une place stratégique dans le monde arabe, l'Afrique et le Maghreb, d'autant qu'elle est un pays de démocratie et exemplaire en matière des droits de l'homme et de la liberté de culte».



Renforcement de la coopération scolaire



Le renforcement de la coopération scolaire était également au cœur de discussions, mardi à Alger, entre la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, et Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmed, a indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, les deux parties «ont évoqué les questions relatives à la place et aux valeurs de l'éducation civile et morale dans le système éducatif, tout en exprimant leur satisfaction quant au niveau de la coopération entre les deux pays, à travers l'intensification des visites officielles et des activités de formation en matière d'éducation qui ont été effectuées dans le cadre du programme exécutif signé le 13 novembre 2017». Ce programme, ajoute le communiqué, «concerne, notamment la formation des inspecteurs en matière de développement des compétences professionnelles, la gestion des établissements scolaires et la didactique de la langue anglaise». M. Tariq Mahmoud Ahmed était accompagné d'une délégation conduite par l'ambassadeur de son pays à Alger, Barry Lowen.