Dans la LUCARNE : Halilhodzic très proche

Tous les sportifs algériens sont vraiment dans l’expectative avant la nomination d’un nouvel entraîneur à la tête de la sélection nationale. Faut-il le préciser, notre équipe nationale ne dispose pas en ce moment d’un sélectionneur national après le limogeage de Madjer. Pourtant, tout le monde sait qu’il ne nous reste que la CAN pour sauver ce qui peut l’être. Toujours est-il, on n’a pas encore assuré notre présence à la CAN 2019 prévue au Cameroun. Car, on en est qu’en phase des éliminatoires. Dans notre groupe, à l’instar des autres, on n’a joué qu’un seul match contre le Togo (12 juin 2017), que nous avions gagné avec Alcaraz, sur le score de 1 à 0. Il faut dire qu’on est en train d’accorder une grande importance à cette CAN afin de réhabiliter notre football quelque peu «touché» dans son amour propre suite aux piètres prestations qui ont été enregistrées ces derniers temps. Remettre le groupe sur les «bons rails» devient ainsi le leitmotiv de la FAF de Zetchi. Certes, on parle, çà et là, de certaines dissensions, mais au fond, Zetchi et son BF travaillent, apparemment, en étroite collaboration. Ce qui ne peut que faire aboutir le projet de faire venir un grand coach. Il est certain que ceux qui dirigent le football algérien ont été très sensibles pour que le bosnien Vahid Halilhodzic revienne à la tête de la sélection nationale. Ce dernier est l’unique dans l’histoire du «jeu à onze» algérien à qualifier notre EN à un deuxième tour d’un mondial. Pourtant, comme tout le monde sait, avec six points dans notre compteur, en 1982, au mondial espagnol, on pouvait se qualifier sans la «tricherie» austro-germanique que tout le monde connaît. D’où le fait qu’on fait jouer des matches du premier tour à la même heure pour éviter toute tentative de «combine». Ceci dit, au stade du 5-Juillet, et alors que les verts jouaient contre le Cap-Vert et suite à la défaite sur le score de 3 à 2, les quelques centaines de supporters de l’EN présents ont tous «demandé» le retour du bosnien en chantant : « Allah Ouakbar, Halilhodzic ». Et face à la situation où notre équipe nationale est devenue méconnaissable, il fallait répondre par l’affirmative. Toujours est-il, rien n’était évident ! Car, ce n’est plus facile de trouver de «grands noms» à des prix plus ou moins abordables. Il est clair que les discussions se focalisent sur les trois noms déjà cités, à savoir Gourcuff, Halilhodzic et Renard. Il faut dire que ce qui était impossible, il y a peu, commence à devenir du domaine du faisable, surtout qu’Halilhodzic n’est pas contre le fait «qu’il ouvre les discussions avec la FAF dès le 15 juillet, date de la finale du mondial russe». Il a cédé du lest, à priori. Il n’est plus contre un retour pour prendre en main la sélection nationale qui est la seule à lui avoir donné la possibilité de la driver dans un mondial. Ce qui n’a pas été le cas de la Côte- d’Ivoire et du Japon. Peut-être, il n’a pas oublié ce «détail» qui reste primordial à ses yeux. Il y a aussi Hervé Renard, l’entraîneur du Maroc, mais qui n’a pas réussi à le faire passer au deuxième comme ce fut le cas de l’Algérie au mondial brésilien en 2014. Gourcuff, si l’on croit certaines sources, aurait des discussions par le biais de son avocat avec Zetchi. Des informations qui ne semblent pas emballer l’opinion publique nationale. Car tout le monde veut le bosnien. Certes, ce n’est pas le cas de certains joueurs, mais l’ensemble d’entre eux sont d’accord à ce que Halilhodzic devienne l’entraîneur national de l’équipe nationale afin de nous permettre de sortir de notre peu enviable situation actuelle. Il est clair que la date d’attente pour la conclusion avec un nouvel coach ne doit pas dépasser le 30 juillet, eu égard au fait qu’on ne dispose pas de temps avant le début des éliminatoires de la CAN 2019 et ce match contre la Gambie prévu le 09 septembre prochain à Banjul. On doit croiser les doigts et attendre. Toujours est-il, l’espoir de nommer un grand entraîneur est immense. Ce qui pourrait nous éviter les mêmes erreurs commises par le passé en ramenant des «petits calibres». On doit tout voir en «grand» !

Hamid Gharbi