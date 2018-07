GRAND ANGLE : La paix en point de mire

Le 29 mai dernier à Paris, à l’issue d’une énième réunion internationale sur la Libye, le ton était à l'optimisme. Mais la jolie photo de famille à laquelle se sont prêtés volontiers les participants, dont les principaux acteurs de la crise libyenne, à savoir le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Aguila Salah et le président du Haut Conseil d’État Khaled Al-Mishri, ne sera peut-être qu’un souvenir de plus, qui rappellera néanmoins tous les efforts déployés, par la communauté internationale et certaines capitales occidentales, en vue de régler de manière durable et définitive ce conflit qui impacte l’ensemble des pays voisins et la sous-région du Sahel. L’optimisme était dû au fait que les acteurs libyens avaient signé à cette occasion une déclaration commune prévoyant notamment l'organisation des élections législatives et de la Présidentielle le 10 décembre 2018. Mais depuis cette rencontre, et comme craint du reste, la situation n’aura pas connu une amélioration sensible. Pis, les dernières évolutions enregistrées, et notamment la suspension des exportations de pétrole, sont venues cependant ajouter une nouvelle couche. Les diplomates en charge du dossier et qui œuvrent à ramener la paix en Libye s’en seraient bien passés de ces complexifications. Mais pour autant l’ONU ne veut pas baiser les bras. La nomination par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de l'Américaine Stéphanie T. Williams au poste de Représentante spéciale adjointe en charge des affaires politiques en Libye en est la preuve. Et même si les missions assignées à cette diplomate, qui était auparavant chargée d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis à Tripoli, n’ont pas été précisées, il n’en reste pas moins certain qu’elle est censée mettre sa longue expérience au profit de la mise en œuvre du processus onusien qui peine à s’imposer sur le terrain. Pourtant sur ce point, les pays voisins sont catégoriques : pour ramener la paix dans ce pays, le seul processus viable est celui des Nations unies auquel viendra se greffer, dans un second temps, un processus qui lui sera libyen, à travers une appropriation par les Libyens de leur avenir et qui préserve l’unité et la stabilité de leur pays.

Nadia K.