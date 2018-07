Gel des allocations aux familles des détenus palestiniens : La Ligue arabe dénonce et l’ONU préoccupée

La Ligue arabe a dénoncé mardi l'adoption par le parlement de l'occupant israélien d'une loi permettant de geler le transfert à l'Autorité palestinienne du montant des allocations accordées aux familles des détenus palestiniens. Cette mesure «illégale est une nouvelle approche de l'occupation israélienne qui vise la subjugation des Palestiniens et la violation de leurs droits légitimes garantis par la loi et les coutumes internationales», a affirmé le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe pour les affaires de la Palestine et des territoires arabes occupés Saïd Abou Ali. «Le peuple palestinien a fait preuve de dévouement et fait beaucoup de sacrifices» tout au long de son parcours pour lutter contre l'occupation et recouvrer la liberté et l'indépendance, a-t-il ajouté. Le même responsable a dans ce cadre, appelé la communauté internationale à «assumer ses responsabilités» à l'égard des détenus palestiniens et "à riposter" aux campagnes d'incitation à la haine et aux mesures répressives mises en œuvre par Israël contre les détenus arabes et palestiniens, telles que les formes de terrorisme et les violations flagrantes de leurs droits garantis en vertu du Droit international. Il s'est indigné de la loi adoptée par le parlement de l'occupant israélien, qui «va à l'encontre du Droit international et humanitaire», estimant que cette loi s'inscrit dans le cadre d'une politique de punition collective et se veut «un terrorisme politique organisé opéré par le gouvernement israélien et un détournement des recettes du peuple palestinien ainsi qu'une violation des accords conclus entre les deux parties». Le secrétaire général de l'Organisation de libération de Palestine (OLP), Saeb Erikat, a pour sa part, qualifié cette décision «d'acte de piraterie». La direction palestinienne devra prendre des «décisions importantes», ce vote israélien étant «une ligne rouge», a affirmé, de son côté, Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas. La valeur de ces paiements est estimée à 300 millions de dollars, a indiqué l'agence de presse palestinienne WAFA. A signaler, plus de 6.000 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 500 en détention administrative, selon l'ONG palestinienne Addameer.



Démolir des bâtiments de Palestiniens



Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) a exprimé ses vives préoccupations suite à une décision d'Israël de démolir des bâtiments de Palestiniens en Cisjordanie occupée, appelant l'occupant israélien à respecter le droit des Palestiniens à rester sur leurs terres. «Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles (des bâtisses) de la communauté bédouine palestinienne de Khan al Ahmar-Abu al-Helu devraient être démolies par les autorités israéliennes dans les jours à venir», a déclaré mardi une porte-parole du HCDH, Liz Throssell, lors d'un point de presse à Genève. «Nous appelons les autorités israéliennes à ne pas procéder à la démolition de Khan al Ahmar-Abu al-Helu, à respecter le droit des résidents à rester sur leurs terres et à faire régulariser leur statut.» La communauté compte 181 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants. C'est l'une des 46 communautés bédouines du centre de la Cisjordanie que les Nations Unies considèrent comme présentant un risque élevé de transfert forcé. «Pendant plus d'une décennie, les habitants de la communauté de Khan al Ahmar, située près de grandes colonies israéliennes, ont résisté aux efforts visant à les déplacer pour faire place à l'expansion des colonies», a précisé le HCDH. Les voies de recours légales ont pris fin le 24 mai 2018 lorsque la Haute Cour israélienne a statué qu'il n'y avait aucune raison de retarder la mise en œuvre des ordres de démolition des bâtiments de la communauté, y compris une école et des ordres de démolition ont été initialement émis. «Comme l'ont réitéré le secrétaire général et le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale, le régime de planification adopté par Israël dans cette zone, la zone C, est discriminatoire et incompatible avec les exigences du droit international», a insisté Mme Throssell, ajoutant que «toute démolition entreprise dans ce contexte équivaudrait à des expulsions forcées et à une violation du droit au logement des individus vivant dans cette communauté». Par ailleurs, Pierre Krahenbuhl, directeur de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a déclaré que le déficit de financement actuel de son agence était «le plus grave de son histoire». M. Krahenbuhl a indiqué mardi que l'organisation, qui tente de répondre aux besoins des réfugiés palestiniens dans la région depuis maintenant 70 ans, souffrait d'un déficit de financement de 446 millions de dollars américains, conséquence de la baisse des financements américains.

Ce déficit représente «une très, très grosse somme à rassembler pour une organisation humanitaire», a-t-il souligné. L'organisation a cependant fait tout son possible pour surmonter ce déficit, et a déjà réussi à rassembler suffisamment de fonds pour fonctionner pendant encore six mois, a-t-il déclaré. «Nous avons rassemblé à ce jour un peu plus de 200 millions de dollars, ce qui signifie que nous sommes encore à la recherche de près de 250 millions de dollars», a affirmé le directeur de l'UNRWA.

La situation de l'UNRWA s'est dramatiquement dégradée lorsque le gouvernement américain a décidé de réduire de 300 millions de dollars sa contribution l'UNRWA, alors que les Etats-Unis étaient le plus important contributeur de l'UNRWA depuis plusieurs décennies.

R. I.