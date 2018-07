L’armée syrienne à la conquête du sud : Washington lâche les « rebelles » ?

Abandonnées par les Américains et la coalition internationale, les zones d’influence des rebelles se réduisent en peau de chagrin,

face à l’assaut de l’armée syrienne. Les dernières poches des rebelles dans le sud-ouest du pays cèdent jour après jour, obligeant

les assaillants à négocier leur capitulation.

Les militaires crient victoire et la télévision syrienne diffuse des images où, dans les villages reconquis, la population chante et danse à la gloire de Bachar al-Assad. Deraa, berceau de la révolution qui débuta en mars 2011, est maintenant ville ouverte. A la fin du mois de juin, peu après le début de l’offensive des forces régulières contre cette région, un pilote de chasse syrien s’était photographié dans son cockpit, alors qu’il survolait ce fief rebelle, en brandissant une note où il était écrit : «C’est ici que la sédition est née et c’est ici qu’elle sera écrasée».

Cette prédiction s’est confirmée quelques semaines plus tard. A la manière de dominos, les villages qui parsèment cette plaine agricole en lisière de la Jordanie et d’Israël, nommée le Hauran, qui fut le théâtre des prémices du soulèvement anti-Assad en 2011, retombent l’un après l’autre sous la coupe du gouvernement syrien. L’armée régulière a déjà récupéré un peu plus de 60% du territoire de cette province rebelle. Près d’une quinzaine de localités se sont rendues sans combattre, au terme de négociations menées avec l’armée russe. Un accord global que Damas qualifie de «réconciliateur», mais qui s’apparente à une capitulation en règle, est en cours d’élaboration. Au cœur des tractations figurent la remise par les rebelles de leurs armes moyennes et lourdes, le déploiement des forces du régime au poste frontalier de Nassib, un sas commercial majeur entre la Syrie et la Jordanie, le retour des institutions étatiques... Pour y parvenir, le prix a été lourd. Plus de 270.000 Syriens ont déjà fui la région sans compter le nombre de morts qui dépasse les 450 depuis le lancement de l’offensive le 19 juin. Cependant, les négociations entamées avec le groupe Shabab al-Sunna, l'une des factions les plus puissantes du sud, ont provoqué des scissions profondes au sein de la rébellion. D’autres groupes ont accusé cette faction de « traitre ». Dans un communiqué, les représentants civils au sein de la délégation de l'opposition ont toutefois annoncé s'être retirés des pourparlers. A ce stade, les différents groupes rebelles n’auront d’autres choix que de se plier à la volonté de Damas. Le soutien de l’occident et de Washington en particulier s’est dissout dans des considérations géostratégiques plus importantes que les gesticulations d’une rébellion à bout de souffle.

M. T.