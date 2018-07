Lutte contre Daesh en Irak : Vaste opération militaire dans le centre du pays

Les forces de l'armée et des services de sécurité irakiens ont lancé hier avec les peshmergas (combattants du Kurdistan autonome) une vaste opération pour éliminer les cellules du groupe État islamique (EI) dans le centre du pays, selon une source militaire. Baptisée «vengeance pour les martyrs», cette opération qui se déroule entre l'autoroute Diyala-Kirkouk et la frontière iranienne, intervient après la découverte il y a une semaine des corps de huit Irakiens enlevés par le groupe terroriste. L'EI avait diffusé avant la découverte de ces corps, une vidéo montrant des hommes au visage tuméfié qu'il menaçait de tuer si des femmes terroristes n'étaient pas libérées par Bagdad. «Les unités de l'armée, de la police fédérale, des forces d'intervention rapide, des unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi, de la police des gouvernorats de Diyala et de Salaheddine, en coordination avec les peshmergas et le soutien de l'aviation irakienne et de la coalition internationale ont lancé mercredi une vaste opération pour nettoyer la région à l'est de l'autoroute Diyala-Kirkouk», a affirmé un communiqué du Commandement conjoint des opérations (JOC). Un «terroriste a été tué et neuf ont été capturés», a-t-on ajouté de même source faisant également état de la destruction de «huit véhicules et 21 bombes». C'est la première fois depuis que les militaires irakiens ont chassé en octobre les combattants kurdes des zones disputées entre Bagdad et Erbil (Kurdistan), notamment Kirkouk, que ces deux forces travaillent ensemble. Au surlendemain de la découverte des corps des huit civils tués par l'EI, le Premier ministre Haider al-Abadi avait fait exécuter 13 terroristes le 29 juin. Il avait auparavant ordonné l'exécution «immédiate» des centaines de terroristes condamnés à mort.