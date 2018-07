Thérapies innovantes : Important plan d’investissement

Un plan d’investissement important dans les thérapies innovantes, pour répondre aux besoins thérapeutiques des patients, a été annoncé à Alger, par Loïc Galmard, Contry manager Janssen Algérie, lors d’une conférence de presse.La division pharmaceutique du groupe Johnson and Johnson commercialise déjà ses produits en Algérie depuis 1998. D’abord représenté par un opérateur local, le laboratoire a par la suite affirmé sa présence par la création d’une entité légale locale en 2010.

Les investissements associés dans l’innovation se concentrent sur 6 aires thérapeutiques majeures et répondent à la prise en charge de besoins non couverts dans ces domaines, à l’exemple de l’onco-hématologie (cancer de la prostate, cancer de l’ovaire, soins de support), dont les besoins vont grandissants en Algérie. Les neurosciences (schizophrénie, maladie d’Alzheimer) sont un autre domaine sur lequel la compagnie se concentre dans le pays.

L’immunologie (polyarthrite rhumatoïde, rectocolite hémorragique) ou encore les maladies cardio-vasculaires et métaboliques et les maladies infectieuses et vaccins (VIH, tuberculose multirésistante, hépatites C) sont parmi sa sphère d’intérêt, à côté des maladies rares (hypertension artérielle pulmonaire). Janssen envisage aussi d’enregistrer plus de 10 nouveaux produits dans les 3 prochaines années et s’inscrivant dans ces domaines thérapeutiques hautement spécialisés. Son ambition est de mettre à disposition de la communauté médicale et des patients, des molécules à forte valeur thérapeutique qui transformeront la prise en charge. Ces innovations ciblent des pathologies pour lesquelles il existe des besoins médicaux encore non couverts. En hématologie, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple, le lymphome du manteau, et en immunologie, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, la maladie de Crohn.

Depuis 2013, Janssen a initié un processus de production en Algérie. En collaboration avec un producteur local, 3 produits officinaux issus du portefeuille historique sont depuis fabriqués. Dès 2019, la production locale connaitra un nouvel essor avec la fabrication de produits de psychiatrie dont la validation est en cours, avant de s’étendre à des domaines de pointe avec la production de médicaments du portefeuille oncohématologie. Janssen est signataire d’un mémorandum d’entente avec le ministère de la santé afin de promouvoir la recherche clinique et le diagnostic et de la formation médicale.