Jil FCE : « L’entrepreneuriat de la jeunesse, un enjeu national »

«L’entrepreneuriat est l’avenir des jeunes», c’est la conclusion à laquelle a abouti le président de Jil FCE, Mohamed Skander, invité hier sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Et cette question, estime-t-il, n’est pas un débat d’une élite économique, mais un enjeu national», précisant que «tous les Algériens doivent être associés à ce débat sur la création d’entreprises par les jeunes». Dans son intervention, il relève que l’idéal serait de mieux développer les PME, citant l’Allemagne comme exemple en la matière. M. Skander a rappelé que la grande partie de la population algérienne a moins de 30 ans. L’Algérie, dira-t-il, est «l’un des pays les plus jeunes de la région, il se construit et il va se construire avec sa jeunesse». Selon M. Skander, ces jeunes vont devoir, pour une bonne partie d’entre-deux, «créer des entreprises qui seront capables de porter l’économie de demain et de créer les emplois nécessaires» pour absorber toutes les personnes qui arriveront sur le marché du travail. Conscient que le défi n’est pas une simple sinécure, le même responsable s’est attardé sur les contraintes qui peuvent freiner l’élan de ces jeunes, notamment celles liées au financement.

Lors de son passage à la radio, M. Skander est revenu sur «Business Angels» qui, explique-t-il, permet aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets en gestation à de potentiels investisseurs. Aussi, dans le but de promouvoir le partenariat, une plate-forme en ligne leur sera dédiée pour encourager les BtoB. Cette démarche s’inscrit, pour rappel, dans la vision du FCE portant promotion du partenariat public-privé. Par ailleurs, il convient de rappeler que le ministre de l’Intérieur avait indiqué la part de l'entrepreneuriat chez les jeunes dans les différents programmes de développement et les projets nationaux et locaux connaîtront une augmentation à près de 30% pour accompagner et encourager ces jeunes promoteurs.

