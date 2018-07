Prix d’Apulée sur la meilleure huile d’olive extra vierge 2018 : 12 lauréats honorés

Une cérémonie solennelle à été organisée, hier, à Alger, en l'honneur de 12 lauréats du prix «Apulée» sur la meilleure huile d'olive extra vierge-2018, en présence du directeur de l'Institut technique de l'arboriculture fruitier et de la vigne (ITAV) Mendil Mahmoud, et un représentant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ainsi que de nombreux agriculteurs. S'exprimant, à cette occasion M. Mendil a indiqué que «l'organisation de cette première édition du concours confirme la grande importance accordée à la filière d'oléicole».

Il a ajouté qu' «après l'analyse des échantillons collectés auprès de 24 participants à ce concours, nous avons constaté qu'en Algérie il y a des huiles qui sont de bonne qualité et qui peuvent s’imposer sur les marchés à l'étranger», tout en estimant à cet effet que l'élargissement de ce concours à d'autres filières constitue un moyen important pour, entre autres, encourager les agriculteurs et mettre en valeur leur travail. «A travers ce genre d'initiatives on peut créer une concurrence positive entre les agriculteurs», a-t-il dit. Mettant à profit cette occasion, il a affiché la pleine disponibilité de l'ITAV pour aider toutes les associations, au niveau national dans le domaine de l'agriculture, souhaitant lancer un concours.

M. Mahmoud Mendil a déclaré que notre pays pourrait se positionnée parmi les cinq premiers producteurs mondiaux d'huile d'olive d'ici 2025, au sein du Conseil oléicole international (COI). Il y a lieu de noter que les prix de ce concours sont constitués d'une vignette et d'un diplôme pour chaque gagnant de chaque catégorie.

Le jury a sélectionné l'huile lauréate du prix du concours «Apulée 2018» dans chaque groupe en fonction des notes obtenues. La note minimum est de 70 points pour la catégorie fruité vert intense et moyenne, de 65 points pour la catégorie fruité vert léger et de 60 points pour la catégorie fruité mûr.

M. A. Z.