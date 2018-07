Exportations hors hydrocarbures : Les canalisations, une piste à ne pas dédaigner

Les mesures inscrites par le gouvernement pour encourager l’exportation hors hydrocarbures ont poussé beaucoup d’entreprises algériennes à s’orienter vers ce créneau qui leur permet d’élargir leur marché, et au passage renforcer les recettes du pays.

Ces entreprises participent déjà à la baisse des importations en offrant une production de qualité aux utilisateurs nationaux. La plupart d’entre elles ont acquis une expérience et forgé leur label au contact des firmes étrangères qu’elles représentaient. Ce qui montre combien le partenariat est utile pour la relance de l’économie nationale. La société Maghreb Industrie a choisi les canalisations pour se frayer un chemin qui devrait, selon les estimations de ses responsables, la conduire dans plusieurs pays africains, appuyant par la même occasion la coopération entre les Etats du continent. La société, qui est installée à M’sila, s’est est imposée en moins de dix ans grâce au procédé ingénieux qui consiste à fabriquer ces canalisations à partir de polyester renforcé de verre. Ce qui garantit, selon ses responsables, une fiabilité certifiée du reste par les normes européennes et américaines en la matière et surtout une résistance à la corrosion, une longue durée ainsi qu’un faible coût de maintenance et de transport. Le produit qui est déjà présent dans 35 wilayas est utilisé dans différents projets, que ce soit dans les réseaux d’eau potable et d’assainissement ou dans les stations de dessalement de l’eau de mer.

Grâce à ce succès la main-d’œuvre qui était au départ de 80 travailleurs est passée à 400. L’entreprise qui est un bel exemple de réussite de l’investissement dans une wilaya de l’intérieur du pays comme M’sila est aussi un modèle en matière d’intégration. Le taux dans ce domaine qui est de 65% est tout simplement remarquable, d’autant que la main-d’œuvre est algérienne. Le PDG de la société, M. Khier Baali, assure que ce taux pourrait augmenter pour peu que des entreprises nationales se lancent dans la production de la matière première nécessaire, comme la résine. M. Baali reconnaît que les mesures incitatives du gouvernement en matière d’investissement l’ont poussé à proposer un produit algérien dans un domaine qui était exclusivement importé de l’étranger. Il annonce que les mêmes mesures favorisant cette fois l’exportation l’ont guidé dans le choix de cibler les marchés extérieurs. Il indique que des contacts ont été établis avec des hommes d’affaires et des représentants officiels de plusieurs pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Bénin. Ces délégations qui ont visité l’usine de M’sila ont montré un intérêt particulier au produit qui pourrait servir à construire des canalisations dans leur pays. M. Baali qui est fier du son parcours, il est passé de représentant du groupe mondial Hobas à celui de concurrent de ce dernier. Il insiste sur la mission noble des opérateurs économiques qui est de préserver la souveraineté nationale en économisant des devises d’abord et en en ramenant ensuite. Le PDG de Maghreb Industrie évoque des contraintes bureaucratiques qui bloquent le développement de l’entreprise… mais nous sommes en contact permanent avec les autorités concernées pour les lever, assure-t-il. Fouad Daoud