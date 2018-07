Explosion dans un appartement à la rue Tanger : 4 blessés légers transférés à la clinique des brûlés

Une explosion de gaz de butane s’est produite, hier matin à 10h00, dans un appartement au premier étage au niveau d’un immeuble situé à la rue 1, Ahmed Chaib «rue Tanger», à Alger. Le maire d’Alger-Centre, Hakim Bettache qui était sur les lieux de l’accident, nous a déclaré que «le gaz s’est propagé dans l’appartement provoquant une explosion qui fera quatre blessés légers adultes», il s’agit de deux femmes et deux d’hommes qui ont été aussitôt transférés à la Clinique centrale des brûlés Pierre et Claudine Chaulet, sise à l'Avenue Pasteur par les agents de la Protection civile.Un périmètre de sécurité a été établi par les pompiers et la police scientifique accompagnés des éléments de la Sonalgaz afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

W. B.