Économie verte : Première initiative nationale ciblant les non-voyants

L’étudiant, major de promotion, Ahmed Toufik Laloui, du Centre universitaire de Tamanrasset, département des sciences économiques cycle de graduation master, a lancé une initiative, première à l’échelle nationale, qui vise en premier lieu, à traduire les thèses soutenues au profit des universitaires et chercheurs non-voyants, qui trouvent, selon lui, des difficultés dans les espaces de recherche scientifique.

M. Ahmed Toufik Laloui nous a précisé que cette initiative consiste à assurer le principe de l’équité entre les étudiants, sachant qu’«un nombre important d’universitaires non-voyants trouvent des difficultés dans les bibliothèques des universités». C’est pourquoi, «j’œuvre à concrétiser ce projet humain afin de faciliter à cette catégorie universitaire l’accès aux références de la bibliothèque», de même, «je cherche à déposer des éditions dans les espaces de recherche scientifique et dans les administrations concernées».

Après avoir rappelé que les livres scientifiques spécialisés en braille ne sont pas disponibles au niveau des universités, notamment les thèses soutenues, le jeune étudiant a exprimé son «ressentiment» sur les empêchements des non-voyants dans les bibliothèques, sachant que la majorité des professeurs à l’université incitent les étudiants à faire des recherches individuelles.

Cette première édition intitulée «le rôle des dispositifs de subvention financière algérienne dans la réalisation de l’économie verte» vise à concrétiser l'approche adoptée par l'Organisation des Nations unies en Juin 2012 à Rio de Janeiro, «l'économie verte un chemin vers le développement durable», la communauté internationale cherche à incarner cette nouvelle approche pour bâtir une économie avec moins d'émissions de carbone et atteindre le bien-être de l'être humain. Il existe en Algérie, comme d'autres pays, une forte volonté d'atteindre cet objectif et de veiller à la disponibilité de tout type de motivation, en particulier assurer les fonds nécessaires pour motiver les jeunes porteurs d'idées vers la réalisation de leurs projets, et cela par la création des dispositifs de soutien financier», ajoute M. Ahmed Toufik Laloui. Pour que ce projet voit le jour, le jeune étudiant a appelé les autorités concernées, entre autres, la bibliothèque nationale et les ministères à encourager la traduction de la langue écrite vers le braille, afin d’enrichir la production scientifique spécialisées au profit des non-voyants.

M. Ahmed Toufik Laloui aspire à continuer son cursus universitaire, en rejoignant le cycle doctoral, afin d’approfondir ses connaissances sur l’économie verte, et participe à la stratégie d’économie verte adoptée par le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables qui lance de grands projets dans ce domaine.

Hichem Hamza