Lancement du Plan bleu spécial été : 1.700 policiers mobilisés sur les plages

Le lancement officiel du plan bleu de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour la saison estivale 2018 a été donné par le directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha Lahbiri en présence du wali de la capitale, Abdelkader Zoukh, au niveau de la promenade des Sablettes à Alger.

S’exprimant a cette occasion M. Rabah Zouaoui, responsable de la cellule de communication à la DGSN, a fait savoir que ce plan spécial de sécurité concerne toutes les régions du pays en cette période de vacances, en particulier les 14 wilayas côtières où les efforts ont été concentrés pour une saison estivale sécurisée. «Ces wilayas vont bénéficier de la mobilisation d’un renfort de pas moins de 1.700 policiers spécialisés, dont 100 éléments féminins pour la sécurité des stations balnéaires. Des policiers qui travailleront en coordination permanente avec les sûretés territoriales», a-t-il dit.

Le fonctionnaire de la DGSN souligne dans le même sillage, le fait que les préparatifs de sécurisation de la saison estivale et des examens du baccalauréat ont commencé au lendemain de la fête de l’Aïd. «Nous avons sécurisé avec succès, les épreuves du baccalauréat à travers la mise en place d’un dispositif humain et matériel», a-t-il indiqué.

Outre les wilayas côtières, M. Zouaoui, a affirmé que «le plan bleu» s’étendra sur toutes les régions du pays, y compris les ports et les aéroports «tous les espaces touristiques sont concernés par ce plan qui assure également la sécurité des frontières à travers la mise en place d’une brigade marine qui accompagne les voyageurs dans leurs déplacements» a-t-il précisé. Selon le commissaire principal, le nouveau système biométrique du contrôle frontalier, intégré depuis juillet 2017, a facilité le mode de procédures de la police avec davantage de précisions dans le traitement du transit des voyageurs. Il a affirmé d’ailleurs, que la modernisation des moyens logistiques de ce corps sécuritaire permet de concrétiser leurs objectifs, notamment la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Concernant la capitale, le chef de sûreté de la wilaya d'Alger, Nouredine Berrachedi a fait savoir que le plan bleu sera reconduit cette année encore, avec la même stratégie adoptée au cours des précédentes saisons estivales, celle de sécuriser les routes, autoroutes mais aussi tous les espaces publics fréquentés par les estivants.



Mise en place d’une brigade cycliste polyvalente



Le contrôleur de police a souligné que le plan de sécurisation de la saison estivale concerne 22 plages autorisées à la baignade, avec la mise en place de 11 postes de police dans les plages les plus fréquentées.

Plus explicite, M. Berrachedi a affirmé que les services de police veillent à la couverture sécuritaire de toutes les plages relevant de leurs compétences, des places et espaces publics, la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et d’intensifier le contrôle des manifestations sportives et culturelles. «Nous avons intensifié la sécurité au niveau des sites archéologiques et des plages privées, prisées par les touristes », a-t-il précisé.

L’autre annonce faite à cette occasion, concerne la mise en place d’une brigade cycliste polyvalente a été pour lutter contre la petite et moyenne délinquance. Le chef de sûreté de la wilaya d'Alger a précisé que cette nouvelle brigade est une manière d’adapter les dispositifs sécuritaires, aux mutations de l’environnement urbain dans la capitale qui ne cesse de connaître ces dernières années, une évolution conséquente de la population et du parc automobile. Ceci, induisant une recrudescence inquiétante de la délinquance.

«Des agents de polices en VTT sont appelés à sillonner Alger au niveau des esplanades et aux abords des espaces couverts. Ils ont pour but d’assurer une meilleure prise en charge des espaces, notamment au niveau des plages et des parcs». a-t-il expliqué. Concernant la sécurité routière, les services de la Sûreté nationale de la wilaya d’Alger soulignent qu’ils assurent la fluidité des transports routiers de jour comme de nuit, tout en limitant les accidents de la route. «Nous avons mis en place un dispositif spécial pour la sécurisation des routes durant l’été 24h/24. Nous avons également intensifié les patrouilles mobiles et piétonnes», a-t-il renchéri. Selon M. Berrachedi, des positions de contrôle mobiles sont également à prévoir sur les axes principaux de la capitale avec l’intensification des patrouilles de motards. A cette occasion, une importante exposition sur site a été organisée pour donner des explications et des chiffres sur la mobilisation humaine et les équipements réunis pour garantir le succès du plan. Au cours de cette journée d’information, le directeur général de la Sureté nationale, Mustapha Lahbiri s’est enquis des activités des nombreuses brigades de ses institutions présentes dans des stands au niveau des Sablettes d’Alger. Les agents de la Sûreté nationale ont présenté pour leur part, des exhibitions sportives sur les techniques de défense face à tout acte criminel éventuel, ce qui a beaucoup plu à l’assistance, venue nombreuse en cette occasion.

Sarah A. Benali Cherif

Sétif

La police Plus proche du citoyen

Le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de la sureté de wilaya de Sétif, entouré de ses proches collaborateurs, a animé récemment un point de presse sur les moyens déployés et les résultats obtenus notamment durant le mois de Ramadhan au cours duquel aucun crime n’a été relevé. Une rencontre qui intervient en application des directives du haut commandement à l’effet de consolider le volet inhérent à la proximité avec le citoyen et faire ainsi connaitre les moyens importants mis en œuvre pour assurer la sécurité du citoyen.

Dans ce contexte soulignera l’intervenant, d’importants moyens humains et matériels ont été déployés de jour comme de nuit et à ce titre pas moins de 5000 policiers qui ont été mobilisés au titre du dispositif mis en place.

Des moyens modernes adaptés aux exigences de l’heure, véhicules équipés et équipements de dernière technologie avec la mise en service d’un centre de vidéosurveillance animé doté de 135 cameras sur la ville de Sétif. Un centre qui comptera pour sa première tranche 1979 caméras et permettra de couvrir Sétif et El Eulma avant de s’étendre progressivement à d’autres localités.

En matière de criminalité urbaine, 793 interventions visant plus de 1199 lieux et sites sensibles d’agglomérations ont été relevées durant ce mois. Par ailleurs 5816 véhicules et 7751 personnes ont fait l’objet de contrôle, comme il a été enregistré 52 affaires de drogue et substances psychotropes, 68 affaires de vols, agressions et bagarres,9 affaires de port d’armes prohibées et une affaire de séjour illégal.

47 individus recherchés par mandat de justice et 37 autres recherchés par d’autres services sécuritaires ont été arrêtés. Une période durant laquelle les services de police ont traité 588 affaires dont 269 ont été résolues ,soit un taux de réussite de 45 ,75% .

La lutte contre le trafic de drogue a permis aux services de la police judiciaire de traiter durant cette même période 52 affaires dont 48 ont été résolues avec la saisie de 202 g de kif traité et 1735 comprimés psychotropes. Sur le plan de la sécurité routière, 34 accidents corporels et matériels ont été enregistrés durant ce mois sacré engendrant 42 blessés soit une baisse de 34 accidents par rapport au bilan de la même période en 2017. Des résultats qui ont été possibles grâce à la mobilisation de 5000 policiers relevant des différents services de la sureté de wilaya, 140 opérations radar sur des points névralgiques et une présence constante sur le terrain avec la prévention comme cheval de bataille. 590 motocyclettes ont été mises en fourrière avec 4594 infractions au code de la route et 643 délits au moment ou les services de police ont par ailleurs procédé à la saisie de 278 495 unités pyrotechniques.

F. Zoghbi