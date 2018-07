11e Fibda du 2 au 6 octobre à Alger : Echanges et découvertes

Le 11e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) se tiendra du 2 au 6 octobre prochain à l'esplanade de Ryadh El Feth et au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, a annoncé mardi à Alger la commissaire de la manifestation Dalila Nadjem. S'exprimant lors d'un point de presse, la commissaire a indiqué que cette édition accueillera le Canada comme invité d'honneur, un pays qui a toujours été représenté par ses auteurs à chaque édition du Fibda. Les expositions et autres activités de ce rendez-vous incontournable du 9e art se tiennent, depuis la 10e édition, sur deux sites différents: l'esplanade Ryadh el Feth et le Palais de la culture Moufdi-Zakaria. la commissaire du festival a annoncé que des navettes seront mises à la disposition du public et seront incluses dans le billet d'accès. A cette occasion, Dalila Nadjem a annoncé le lancement des traditionnels concours du Fibda dont le concours international récompensant le meilleur album de BD en langue nationale et en langue étrangère en plus d'attribuer des prix pour le graphisme, le scénario, les albums collectifs et les albums jeunesse. D'autres concours ont été ouverts aux auteurs algériens pour «le Prix d'excellence de l'Union Européenne», le concours jeunes talents, celui des écoliers et lycéens ainsi que le concours du meilleur blog.

En plus des concours, le Fibda organise des formations sur les différentes étapes de création d'une bande dessinée.

Les règlements et les modalités de participation aux différents concours et formations sont disponibles sur le site web du Fibda (www.bdalger.com).