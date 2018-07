Kader Japonais rend public son dernier album «El Holm» : Un chef-d’œuvre riche en mélodies

«El Holm» (le rêve) est le titre du dernier album de la star du raï Kader Japonais. Cet album, minutieusement préparé pour le bonheur de ses fans à travers le monde, compte huit titres dont six ont été convertis en vidéoclip.

En effet, c’est dans une ambiance festive et bon enfant que Abdelkader Haibaoui alias Kader Japonais a présenté, mardi, son dernier album qui sera sorti incessamment sur le marché, et ce, lors d’une conférence de presse organisée au restaurant Billy’s à Sidi Yahia. Cette rencontre médiatique a été animée par Kader Japonais aux côtés de Nassima Saâdi, la responsable des distributions numériques, et Louinis Idir, son directeur manager. De par ses créations personnelles mêlant Raï, R'n'b et Rap, Kader Japonais continue de charmer un public éclectique, toujours plus grandissant. Fidèle à son style, Kader Japonais offre à ses fans un chef-d’œuvre riche en mélodies. Variant entre chanson sentimentale et rythme pour l’été 2018, ce dernier enregistrement est distingué des précédents, il se caractérise par de nouvelles sonorités, plus modernes et plus acoustiques avec violons et sections cuivre. Dans son intervention à cette occasion, Kader est longuement revenu sur sa carrière artistique qu’il mène depuis, déjà, plus de dix-sept ans. Depuis 2001, l’année de la sortie de son premier album, le leader algérien de la chanson raï compte plus de seize albums. Le choix du titre «El Holm» n’est pas fortuit, il affirme avec modestie : «Malgré mes dix-huit ans de carrière artistique, le rêve ne cesse de grandir.» «j’estime que je n’ai pas encore donné le meilleur de moi-même… c’est maintenant que je dois doubler les efforts pour être à la hauteur des attentes de mes fans», a-t-il dit. Dans cette optique, il a tenu à souligner : «Cet album est le fruit de deux années de travail, c’est toute une équipe qui a œuvré et qui a travaillé durement durant ce temps-là». S’agissant du clip de la chanson «Wily ya wily», dont les séquences ont été tournées à Alger, Kader a estimé : «j’ai personnellement insisté pour que le clip soit tourné à Alger… Alger c’est beau, c’est à nous de promouvoir notre pays.» Nassima Saâdi a, de son côté, affirmé : «avant 2016, nous étions à plus de 1.000 abonnés par jour, et actuellement, depuis que la chaîne Kader Japonais est officialisée depuis 2016, nous sommes passés à plus de 2.000 abonnés par jour.» «Ki l’barah ki lyoum», «L’amour mâak», «Wily ya wily», La… Fhamtou el mawdoue», «Des fois adouwa… des fois hbiba», «Bey bey maâ salama», «Bekri kanet nya», «Ki tqolili allô», tels sont les huit titres que Kader Japonais a regroupés dans son dernier chef-d’œuvre dont les paroles ont été écrites par Abdellah Saoud et les arrangements musicaux ont été coréalisés par Housseyn Benguerna et Tarek Kadem. Il y a lieu de rappeler que Kader Japonais se passionne pour la musique raï dès sa plus tendre enfance, et ce à travers divers artistes tels que Cheb Hasni, Cheikha Rimitti dont il appris très rapidement les chansons par cœur. Surnommé Kader Japonais en raison de son air faussement asiatique—surnom qu’il avait adopté pour nom de scène— aujourd'hui il est rapidement reconnaissable entre tous grâce à sa voix rauque si caractéristique. il participe aux plus grands festivals internationaux de musique du Maghreb, comme ceux de Timgad, Sidi Bel Abbès, Djemila, Alger, ou bien en Tunisie et au Maroc avec celui de Oujda et Casablanca. Ses chansons, décrivant avec émotion et réalité le quotidien de la jeunesse actuelle, ont dépassé les frontières algériennes pour toucher le public français qui a eu l’occasion de l’acclamer notamment lors de ses prestations annuelles au Zénith de Paris pour la nuit du Raï ou pour le festival du Raï à Toulouse. Kader Japonais a confirmé l’étendue de son talent dans les duos ayant connu un grand succès populaire, à l’instar de Rim-k du 113, Kayline ou la star marocaine Zina Daoudia.

Sihem Oubraham