Au bénéfice de huit wilayas : Caravanes de livres

A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance nationale, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a procédé mardi, à la bibliothèque nationale, au lancement de plusieurs caravanes de livres en direction de huit wilayas du centre.



Il s’agit de la plus grande opération de distribution de livres, avec pas moins de 1.600.000 exemplaires sur 2.716 titres. Il s’agit de la réserve de la bibliothèque nationale dont la plupart des titres ont été édités lors des grandes manifestations culturelles organisées par l’Algérie ces dernières années, à commencer par l’année de l’Algérie en France en 2003, Alger capitale de la culture arabe en 2007, la deuxième édition du festival panafricain en 2009, Tlemcen capitale de la culture islamique en 2011 ainsi que Constantine capitale de la culture arabe en 2015. Azzedine Mihoubi a fait savoir, lors d’une déclaration à la presse, que cette opération de distribution de livres, organisée la veille de la célébration de la fête de l’indépendance, démontre le grand intérêt que porte son portefeuille pour le savoir et le livre. «Les différentes manifestations que nous avons organisées ont été bénéfiques en matière d’édition d’ouvrages, mais surtout à la contribution du développement des métiers de l’édition et de l’émergence de nouvelles maisons d’édition», a-t-il souligné. Pour cette première étape, 2.716 titres ont été distribués sur un total de 75.000 exemplaires au bénéfice de huit wilayas, à savoir Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, M’sila, Médéa, Blida, Chlef et Ain Defla, ainsi que huit bibliothèques de proximité dans les nouvelles cités algéroises. Le ministre de la Culture a précisé que cette opération se poursuivra pendant les prochaines semaines. Les 48 wilayas seront concernées par la distribution de ces livres qui seront sous la direction des directions de culture.

Azzedine Mihoubi a, par ailleurs, insisté sur l’obligation de promouvoir la lecture dans toutes les bibliothèques, rappelant par ce fait l’engagement de son département à valoriser la lecture et l’épanouissement du savoir, une priorité longuement adoptée par le gouvernement algérien et d’un intérêt particulier de la part du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Kader Bentounès