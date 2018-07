ANSEJ : 84% des crédits remboursés

«84% des crédits ANSEJ ont été remboursés par les jeunes investisseurs, dont la durée de remboursement est arrivée à terme», a révélé, hier, la directrice générale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

Mme Samira Djaider a également précisé, lors de son passage sur une chaîne de télévision nationale, que «c’est avec ces produits de recouvrement que l’Agence est actuellement en train de financer les nouveaux projets des micro-entreprises ».

Interrogée sur l’engouement des jeunes pour ce dispositif, la directrice de l’ANSEJ souligne qu’il a été enregistré, depuis le début de l’année en cours, pas moins de 400.000 demandes émanant de jeunes voulant se lancer dans l’entrepreneuriat et «créer ainsi leur propre entreprise, tout en bénéficiant des différentes facilitations et avantages accordés à la faveur du dispositif».

En fait, fait remarquer Mme Djaider, la demande est en nette augmentation. «Vraiment très peu de jeunes n’arrivent pas à bénéficier de l’avis favorable de l’Agence», note l’invitée de l’émission télévisée. Il est utile de savoir qu’en 21 ans d’existence, l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, qui a vu le jour en 1997, a contribué à la «création de 372.386 micro-entreprises dans les différents secteurs d’activités, au 31 décembre 2017».

Durant l’année écoulée, et dans la seule wilaya d’Alger, 400 projets ont eu l’approbation de financement par des établissements bancaires, pour la création de micro-entreprises. Les projets financés par secteur d’activité par l’ANSEJ ont permis la création de 720 nouveaux postes d’emploi au niveau de la capitale, dont 118 dans le domaine industriel, 448 dans celui des prestations, 96 dans d’autres secteurs, 6 dans l’artisanat et 50 autres dans les travaux publics. A retenir, donc, «les propriétaires de micro-entreprises activent sur le terrain » et « le secteur de l’agriculture représentent 30% des entreprises financées par l’ANSEJ», comme mis en exergue d’ailleurs par cette responsable.

Donnant de plus amples informations à ce sujet, Mme Djaider relève qu’il s’agit beaucoup plus de l’exploitation agricole et de l’élevage des ovins et des bovins, notamment. Ces deux créneaux du secteur agricole sont eux également très sollicités par les jeunes.

Les autres secteurs d’activités sont bien entendu exploités. En effet, outre le secteur de l’agriculture, l’ANSEJ œuvre aussi à orienter les projets vers les secteurs d’activités classés prioritaires par le gouvernement, à l’image notamment du tourisme et de l’industrie, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des activités relevant du secteur de l’environnement, notamment les énergies renouvelables. Les TIC sont, cela s’entend, très utilisés par l’ANSEJ, non seulement pour les activités de l’Agence mais aussi pour faciliter l’accès au dispositif de création de micro-entreprises et simplifier les formalités d’inscription. Ainsi, toute personne intéressée par ce dispositif peut s’informer et s’inscrire à travers le site web de l’agence.

64% des sortants de la formation professionnelle et 28% des diplômés des universités

Pour ce qui est du niveau d’enseignement et du profil des jeunes désireux de se lancer dans des projets, la DG de l’ANSEJ a indiqué que 64% des entreprises créées par le biais de l’Agence sont l’œuvre de jeunes diplômés de la formation professionnelle, alors que «28% sont des universitaires». Une lecture comparative de ces taux avec ceux enregistrés durant les années de la création de démarrage du dispositif ANSEJ et CNAC fait ressortir une nette amélioration par rapport à l’adhésion des universitaires vers la création d’activités. Cela n’est pas le fruit du hasard, mais d’un important effort déployé au fil des années, soutient la directrice de l’ANSEJ. Il est utile de rappeler dans ce contexte que depuis ce temps, de nombreuses maisons d’entrepreneuriat ont vu le jour, créées par l’ANSEJ au sein des universités. En effet, ce ne sont pas moins de 64 maisons d’entrepreneuriat qui fonctionnent en collaboration avec des professeurs d’universités.

Soraya Guemmouri