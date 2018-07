Caisse nationale de mutualité agricole : Plus de 7 milliards de DA d’indemnisations en 2017

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), M. Cherif Benhabilès, a souligné la nécessité de promouvoir la formation et la recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture, pour mieux répondre aux besoins du secteur.

S’exprimant lors d’une journée d’information, tenue à l’Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA), le DG de la CNMA a indiqué que celle-ci s’est lancée dans une démarche de valorisation de ses ressources humaines à travers l’actualisation de leurs connaissances, pour se mettre au diapason de ce qui se fait ailleurs.

Selon M. Benhabiles, cette journée, consacrée à la présentation des activités de la CNMA, vise à faire connaître aux étudiants le rôle des assurances agricoles dans le monde agraire et rural, précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une convention conclue entre la Mutualité agricole et l’ENSA, en vue de développer une collaboration en matière de recherches scientifiques, techniques et pédagogiques.

Le DG de la CNMA a fait savoir que cette coopération s’articule sur plusieurs axes et porte, essentiellement, sur le développement de la recherche scientifique dans le domaine de l’agronomie. Il sera question, entre autres, de la valorisation des résultats des projets de recherches effectués par les étudiants de l’ENSA pour les mettre à la disposition des agriculteurs.

«Les assurances agricoles restent une solution inévitable pour une meilleure protection du patrimoine et du revenu des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs», a-t-il expliqué. Relevant l’intérêt de la formation continue au profit du personnel, le DG de la CNMA a indiqué que plus de 104 employés ont été formés durant l’année 2017 dans différentes spécialités, dont le MBA management en assurances, master en assurances, master en finance et comptabilité.

Pour M. Benhabilès, la CNMA s’engage à accueillir les étudiants de l’ENSA dans le cadre de leurs activités pédagogiques en assurant la copromotion des sujets de thèse portant sur les aspects de l’assurance mutuelle agricole et en participant également et activement avec les équipes de recherche à la collecte de données relatives à ce sujet.

Cette action, dira le DG de la CNMA, s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie visant la promotion des programmes de recherche et le développement de l’agriculture dans les domaines de l’assurance agricole en Algérie.

Il réitère, ainsi, l’engagement de la CNMA à participer activement à la croissance économique du pays en accompagnant les organismes relevant du secteur agricole, et ce, conformément aux orientations du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Benhabilès a, dans ce contexte, indiqué que la CNMA, qui dispose actuellement, d’un réseau de 67 caisses régionales et 452 bureaux locaux, ne ménage pas ses efforts pour maintenir sa position dans un marché des assurances de plus en plus concurrentiel.

Rappelons que la CNMA œuvre, à travers son plan d’action 2015-2019, à adapter ses potentiels humains et professionnels aux normes de gestion moderne en introduisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), ce qui ambitionne à améliorer la productivité et promouvoir la place de sa clientèle dans ses préoccupations.

Pour ce faire, la CNMA a mis en place un environnement motivant le renforcement de la mutualité de proximité, par la mise en place d’un programme d’assistance agricole, de sensibilisation et de rapprochement avec les acteurs du monde rural, en vue de la modernisation du système de prise en charge des risques auxquels l’agriculteur, l’éleveur et le pêcheur sont exposés.

En matière de résultats, la CNMA a enregistré des performances lui permettant de garder la 4e place sur le marché des assurances-dommages avec 11% du chiffre d’affaires de ce secteur, tout en maintenant sa place de leader des assurances agricoles avec une part de 75% du marché.

Le chiffre d’affaires de la CNMA a atteint les 13,012 milliards de dinars durant l’année 2017 contre 12,6 milliards de dinars en 2016, soit un accroissement de plus de 3%. Concernant les indemnisations des sinistres, la CNMA a réglé plus de 7 milliards de DA en 2017 et près de 22 milliards de DA en 3 ans, ce qui a permis la réhabilitation de sa crédibilité et le rétablissement de la confiance de sa clientèle.

Kamélia Hadjib