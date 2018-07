Recyclage et traitement des déchets : Pour une exploitation économique

Lors de sa participation aux travaux de clôture du séminaire international sur « la co-incinération des déchets en cimenterie : valorisation énergétique et protection de l’environnement », organisé par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et l’université Saâd-Dahleb de Blida, à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale, à Ben Aknoun (Alger), la ministre de l’Environnement a insisté dans son intervention sur « l’importance de trouver des alternatives pour la protection de l’environnement, en parallèle à la politique de relance industrielle ».

Mme Zerouati est revenue aussi sur la nécessaire implication de la société civile, comme facteur déterminant dans toute politique environnementale qui vise « la création d’un cadre de vie meilleure pour les citoyens ».

A cet effet, elle indiquera que « toutes les solutions envisagées ont pour objectif le bien-être des citoyens », et c’est pourquoi « il faut développer une stratégie de communication de proximité, en prenant comme modèle les pays avancés ayant intégré les nouvelles technologies », a-t-elle tenu à préciser.

A la fin des travaux de ce séminaire, les participants ont remis une plateforme de recommandations, élaborée par les experts et académiciens ayant participé aux différents panels et ateliers.

Des recommandations qui portent sur le cadre juridique, le travail de sensibilisation et la définition d’un modèle économique qui intègre le traitement des déchets comme secteur porteur de valeur ajoutée.

Animant un point de presse en marge de ce séminaire, la ministre de l’Environnement a déclaré que « son département adhère aux idées et réflexions des participants ». Des idées qui permettent de « réfléchir sur la possibilité d’étendre ce processus d’incinération des déchets non recyclables à toutes les usines de ciment du territoire national », a-t-elle ajouté.



Une convention signée entre la SEAAL et le cimentier GICA



A l’issue des travaux du séminaire, GICA et la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) ont signé, en présence de la ministre de l’Environnement, une convention pour la valorisation énergétique des déchets des usines de ciments. Cette convention permettra «d’améliorer le traitement des déchets».

Ce traitement devra être effectué par le biais d’un nouveau procédé de traitement des déchets de cimenterie qui a été introduit par la Société des ciments de la Mitidja (SCMI-Meftah, filiale du groupe public GICA) tout en prenant en considération la protection de l’environnement. Celui-ci consiste en l’intégration de déchets industriels, transformés en combustibles de substitution, et ce, par co-incinération dans le four de cette cimenterie. En conséquence, la SCMI pourra produire un ciment de qualité tout en utilisant des déchets industriels et en préservant l’environnement. Ce projet pilote devra être élargi à d’autres cimenteries du pays et permettra aux autorités locales de trouver des solutions à leurs défis environnementaux.

Commentant la signature de cette convention, Zerouati a estimé qu’il «s’agit d’un bon exemple de valorisation des déchets qui s’inscrit dans une vision globale de transition énergétique ».

Tahar Kaidi