Examens de la 5e et du BEM : Des résultats satisfaisants

«Les résultats de l’examen de fin de cycle primaire sont très positifs et conformes aux attentes de la tutelle», a déclaré, hier à Alger, l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale. Faisant le point sur l’évaluation des examens de fin de cycle primaire (5e) et du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), Messeguem Nedjadi a fait savoir que le ministère a enregistré, pour cette session 20 lauréats avec un taux de réussite de 87,25% et un taux d’admission à la première année moyenne de 96,40%. «Nous considérons que l’écart entre le taux d’obtention de l’examen et l’admission, et qui est de 9 %, est très acceptable, ce qui signifie que la majorité des établissements ne sont pas dans la surnotation et fonctionnent selon des critères objectifs», a-t-il justifié. Le responsable a également affirmé que les sujets de l’examen étaient tirés du programme enseigné durant l’année scolaire et à la portée des élèves. Plus explicite, il dira que 88% des élèves ont eu la moyenne en langue arabe, 69% en langue française et 78% en mathématiques. «Globalement, nous pouvons dire que c’est un examen bien réussi», a-t-il souligné.

S’agissant des résultats du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), l’inspecteur général a fait savoir que 329.883 lauréats ont été enregistrés, avec un taux de réussite de 56,88% et un taux de passage de 67,88%. « Ce sont des résultats très acceptables là aussi», a-t-il souligné. Pour ce qui est de la répartition par sexe, en matière de réussite, les chiffres avancés par le ministère de l’Éducation nationale font ressortir que le taux le plus élevé est à mettre à l’actif des filles, avec 59,21%, contre 40,79 % pour les garçons. «Le défi lancé à présent, c’est d’établir un équilibre entre filles et garçons, de façon à rapprocher les deux taux de réussite», a-t-il ajouté.

M. Messeguem a, par contre, qualifié les résultats des examens de science de la nature, histoire-géographie et mathématiques de «passables», avec, toutefois, «un léger recul» dans la moyenne des langues étrangères (français et anglais).

Par ailleurs, M. Nedjadi a affirmé que le ministère est en train d’améliorer la prestation des enseignants et inspecteurs, et ce, en leur assurant un programme de formation bien chargé et étoffé, à même d’améliorer la qualité de l’enseignement, plus particulièrement en didactique de l’arabe et de mathématiques. «Nous accompagnons au fur et à mesure ce que nous faisons entrer comme éléments nouveaux dans le programme scolaire, le corps enseignant et inspecteurs», a-t-il assuré.

En parallèle, le responsable a affirmé que la tutelle accorde une attention particulière aux établissements qui ont présenté un taux de moins de 40% de réussite, en adoptant une politique d’accompagnement continue et de formation des personnels éducatifs.

Le partenaire social adhère au projet de la réforme du baccalauréat

Concernant la réforme du baccalauréat, l’intervenant a fait savoir que le dossier est actuellement bien maturé. «Les inspecteurs y ont travaillé d’une façon très approfondie, et ils ont donné une identité à chaque baccalauréat, permettant ainsi de mettre en exergue les matières essentielles et définir les matières complémentaires», a-t-il assuré.

Il a rappelé à ce propos que le ministère de l’Education nationale avait présenté des propositions relatives à la réforme de l’examen du baccalauréat, à l’issue d’un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il s’agit, entre autres, de la réduction du nombre de jours d’examens de 5 et 4 jours, à 3 et demi et à 2 jours et demi, selon la filière.

M. Messeguem a fait savoir que la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat nécessite de prendre en compte l’évaluation continue de l’élève à partir de la deuxième année secondaire. «Aucune matière ne sera exclue, elles seront toutes introduites dans le calcul de la moyenne du baccalauréat», a-t-il conclu.



Sarah A. Benali Cherif