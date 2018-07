première promotion de la faculté des sciences M. Tahar Hadjar : « L’université va bien »

C’est une ambiance festive qui régnait hier, au niveau de la faculté centrale d’Alger, à la veille de la célébration du double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Et pour cause, ces lieux prestigieux ont abrité une grande cérémonie à l’occasion de la sortie de la première promotion de la faculté des sciences qui a vu le jour, faut-il le rappeler, il y a trois ans de cela.

Dans une allocution prononcée en cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, de prime abord, félicité et honoré les heureux lauréats. «Votre réussite est la nôtre», a déclaré M. Tahar Hadjar s’adressant aux majors de cette promotion qui étaient drapés, en ce beau jour, de l’uniforme de circonstance (toge). Le ministre —et après avoir fait une rétrospective sur l’histoire de la Fac centrale d’Alger— a indiqué que cet établissement de l’enseignement supérieur est « la première université dans le monde arabe et dans le tiers-monde», précisant par la même que la structure a été bâtie et mise en service en 1857 et que c’est le 4 juillet 1909 qu’elle a été baptisée «Faculté centrale d’Alger». Le ministre qualifiera d’ailleurs et à juste titre l’Université d’Alger 1, Benyoucef-Benkhedda, de «mère des universités algériennes» puisque dans un passé pas très loin, nombre d’universités lui étaient annexées. L’on saura à titre d’exemple que l’Ecole de médecine d’Oran était, durant plusieurs années, l’annexe de la Faculté de médecine d’Alger.

S’exprimant ensuite à propos du niveau de nos étudiants, M. Tahar Hadjar déclare que «l’Université algérienne va bien, contrairement à ce qui se dit, ici et là, dans certains médias sans éléments d’informations fiables mais de bonne foi, dans bien des cas». Le ministre qui se félicite également du fait que deux universités algériennes figurent dans le top 1000 des meilleures universités du monde, selon un récent classement international, a émis le souhait de voir davantage d’établissements dans ces classements. Aussi, et tout en notant que les classements des universités du monde prennent généralement en compte les publications scientifiques des universités, le ministre lancera un appel aux chercheurs pour faire preuve de plus de «discipline» et de «respect des normes internationales» en matière de publications, de manière à pouvoir bénéficier des classements internationaux.

Plus explicite, le ministre fera remarquer que les publications des universitaires ne manquent pas en nombre, mais que souvent ces documents ne portent pas les noms des universités auxquelles appartiennent ces chercheurs, c’est pourquoi les travaux ne sont pas pris en compte dans ces classements. Il annonce que le ministère s’engage à hisser, dans les trois ans à venir, pas moins de vingt universités algériennes au rang de celles qui sont classées à l’international.

Pour ce qui est de l’année universitaire en cours, M. Tahar Hadjar affirme qu’elle a été «plus ou moins calme», et ce, en dépit de «quelques mouvements» de protestation enregistrés, que le ministre qualifie d’ailleurs de «normales»..

«Il est normal qu’il y est de la dynamique, de la vie et du mouvement au sein des universités», souligne le ministre qui insiste sur le fait que «dans l’ensemble, l’année a été plutôt calme».

Le premier responsable du secteur de l’Enseignement supérieur s’est, d’autre part, exprimé sur la question de « pratiquer ou pas la politique dans l’enceinte de l’université ». A ce sujet, M. Tahar Hadjar soutient que «les étudiants et les enseignants sont, avant tout, des citoyens qui ont leurs opinions politiques qu’ils peuvent exprimer à l’extérieur de l’université». Les uns comme les autres peuvent éventuellement être affiliés à des partis ou à des syndicats, tout comme ils peuvent avoir une certaine idéologie. Cela dit, «l’activité partisane» ne devrait pas être exercée au sein de l’université, soutient le ministre.

Soraya Guemmouri