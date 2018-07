Région MENA : Le rôle de l’entreprenariat féminin

Pour l’Algérie le projet« Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusive et durable de la région MENA » mis en place par l’ONUDI (organisation des Nations unies pour le développement industriel) avec pour les différents Ministères de l’Industrie et les Associations de Femmes entrepreneures en Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie a donné ses fruits. Ce projet lancé en 2015 au bénéfice d’associations de Femmes entrepreneures et femmes porteuses de projets et dont la première phase s’est achevée en mai 2018 a atteint ses objectifs bien que l’Algérie l’a intégré en Avril 2017. Financé par le gouvernement Italien pour un montant de 1.4 M EUR le projet s’est assigné comme objectif de « renforcer l’inclusion économique des femmes et créer les conditions pour une croissance inclusive et durable en libérant le potentiel entreprenarial des femmes ». Environ 2000 femmes ont bénéficié des activités du projet. L’enquête régionale inédite menée auprès de plus de 1400 femmes entrepreneures dans les 7 pays couverts a permis pour ce qui est de l’Algérie de conclure que ce pays « se démarque des autres pays enquêtés avec nettement moins de répondantes relevant des obstacles » sur le parcours de l’entreprenariat. L’intégration des services financiers et non financiers a estime-t-on montré son efficacité et permet d’améliorer l’accès à la finance entrepreneuriale. Mais si la plupart des femmes enquêtées, 2000 en tout, ne perçoivent pas de discriminations institutionnelles à leur encontre, la perception qu’elles ont en revanche de leurs compétences et de ce que la société attend d’elles pèse sur la décision d’entreprendre. Ainsi elles se doivent de lutter contre le manque de confiance en soi qui souvent les empêche de franchir le pas vers l’entrepreunariat. Pour la présidente d’honneur de SEVE, la poursuite de ce programme « permettra d’accompagner les personnes identifiées et coachées, car toutes ont besoin de facilitations notamment par les banques et les différents mécanismes d’aides à la création de l’entreprise » L’enquête fait également ressortir que l’entreprenariat de nécessité reste dominant et peu rémunérateur dans l’échantillon enquêté. A l’issue des résultats de la première phase obtenus à la faveur de l’enquête menée auprès des bénéficiaires et en vue du lancement de la deuxième phase du projet, l’ONUDI recommande une « approche multidimensionnelle et intégrée de l’entreprenariat féminin tenant compte de besoins spécifiques », le renforcement de « l’accès au marché (local et international), aux réseaux et au partage d’expérience, à l’information, à la technologie ainsi qu’à des programmes de renforcement des capacités » . L’organisation onusienne plaide aussi pour le renforcement de l’inclusion économique des femmes et la création les conditions d’une croissance inclusive et durable en libérant le potentiel entrepreneurial féminin. Un objectif que se sont assignés à la fois les pouvoirs publics et le FCE car conscients du fait que ce créneau est créateur d’emplois. Dans son mot de bienvenue, la présidente de la commission « femmes chefs d’entreprises » du FCE a souligne que pour le Forum la promotion de l’entreprenariat féminin n’est pas un slogan creux. « Nous sommes tous conscients que l’enjeu du développement de l’entreprenariat féminin se situe au-delà de la promotion ou de la défense de la cause féminine ». Et de poursuivre en affirmant qu’il y va de « l’avenir de notre nation car il est impossible de nous développer, de faire émerger notre économie si la moitié de la force vive de notre pays demeure marginalisée ou ne participe que trop faiblement à l’effort requis de la collectivité nationale pour y parvenir ». Elle rappellera aussi que le FCE a conclu en 2016 une convention avec des banques publiques dans le but de faciliter l’accès des femmes chefs d’entreprise aux financements de leurs projets ». De son côté la représentante du ministère de l’Industrie et des mines, soulignera le soutien apporté par le gouvernement algérien aux femmes qui souhaitent se lancer dans l’entreprenariat indiquant qu’aucune discrimination n’est faite à leur égard. « Les femmes au même titre que les hommes sont soutenues » par les pouvoirs publics a-elle indiqué car l’objectif recherché est d’atteindre la croissance économique. Et de poursuivre en affirmant que « les femmes sont un élément du changement et du développement économique du pays ». Selon elle la création d’entreprises est synonyme de création d’emplois. Et la bataille contre le chômage est engagée depuis des années par le gouvernement.

Nadia Kerraz