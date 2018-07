Exception d’inconstitutionnalité : Un droit accordé au justiciable

L’examen des affaires relatives à l’exception d’inconstitutionnalité relèvera à compter du 7 mars 2019 de la compétence du Conseil constitutionnel et non pas de la Cour, a affirmé mardi le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Le droit à l’exception d’inconstitutionnalité a été introduit en faveur des justiciables dans la constitution de 2016 et son entrée en vigueur aura lieu à compter du 7 mars 2019, a déclaré le ministre dans une allocution lors d’une audience qu’il a accordée à un groupe d’étudiants en droit du Centre universitaire de Tamanrasset. L’examen de cette exception relèvera de la compétence du Conseil constitutionnel et non pas de la Cour, a précisé M. Louh. L’exception d’inconstitutionnalité, selon le ministre, est «un droit accordé au justiciable en vertu des réformes adoptées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika après avoir introduit la loi organique pour l’organisation des conditions et modalités de son application, ajoutant que cette loi a été adoptée récemment et son entrée en vigueur sera à partir du 7 mars 2019 à travers laquelle le Conseil constitutionnel statuera sur les litiges relatifs à l’exception d’inconstitutionnalité pour les justiciables qui sont saisis d’affaires déjà soulevées devant la justice. «Le citoyen ne peut saisir directement le Conseil constitutionnel de cette exception, sauf s’il a une affaire à soulever devant la justice et lorsque il apprécie que certains articles devant être appliqués sur son affaire sont inconstitutionnels et portent atteinte à sa liberté, dans ce cas il peut recourir à l’exception d’inconstitutionnalité à n’importe degrés de juridiction, ensuite la cour suprême procédera au renvoi de cette exception au Conseil constitutionnel pour y statuer», a encore précisé le ministre. Concernant «les réformes programmées» dans le cadre de l’amendement de la loi relative à la justice administrative, le ministre a annoncé «la création de cours d’appel régionales en matière de justice administrative» en deuxième ressort, soulignant que l’investissement des ressources humaines est nécessaire pour réaliser des avancées considérables en matière de justice. Le ministre de la Justice a indiqué par ailleurs que la bonne formation du juge est parmi les priorités du secteur, soulignant que la prochaine promotion des magistrats aura à étudier la langue anglaise dans les programmes de formation. Il a salué dans ce cadre la création de la nouvelle Ecole supérieure de la magistrature de Koléa, qui dispose de 1000 places pédagogiques et de moyens modernes, outre d’un tribunal à l’intérieur de cette école, de manière a permettre aux élèves de pratiquer comment se déroule un procès équitable.



Futurs magistrats :

une formation de 4 ans



Le ministre a aussi annoncé l’organisation d’un concours des magistrats avant la fin de l’année en cours, dont la formation sera dispensée pendant 4 ans. «Vu la disponibilité des postes budgétaires en faveur des magistrats, il sera procédé avant fin 2018 à l’organisation d’un concours en leur faveur, dont la formation sera dispensée au niveau de l’Ecole supérieure de la Magistrature (ESM) pour une durée de quatre ans au lieu de deux ans comme c’était le cas auparavant», a déclaré le ministre de la Justice dans une allocution lors d’une audience qu’il a accordée à un groupe d’étudiants en droit au Centre universitaire de Tamanrasset.

En dépit du nombre actuel «suffisant» des magistrats du pays, qui «répond aux normes internationales», mais il «demeure nécessaire l’existence d’une nouvelle promotion des étudiants magistrats pour rejoindre l’ESM en vue de remplacer ceux qui seront mis à la retraite ou ayant quitté leur poste quelque soit la raison», a fait savoir M. Louh. Soulignant que la nouvelle promotion des magistrats qui gagnera au concours fin 2018, aura à sa disposition un programme d’études spécial tel que celui adopté dans les pays et universités de grande renommée mondiale, M. Louh a mis en avant que «la formation du juge est très difficile (obligation de réserve et déontologie) puisque elle exige aussi bien que la formation de spécialité, une personnalité forte à former». «Il sera procédé à l’introduction de l’ESM au réseau mondial des grandes écoles connues de par le monde vu les réalisations enregistrées par l’Algérie dans le domaine juridique et sa modernisation».

S’agissant des deux derniers concours relatifs aux notaires et aux huissiers de justice organisé les 28 et 30 juin passé, le ministre a fait savoir que les résultats seront annoncés en mois de septembre ou octobre prochains, précisant que l’organisation des concours relatifs à ces deux domaines se fera selon les besoins et les normes internationaux, car, selon le ministre, ce genre de concours ne peut être organisé chaque année. Quant à certaines réalisations en matière de modernisation du secteur de la justice, M. Louh a indiqué que le bracelet électronique qui est la dernière démarche relative aux peines alternatives introduit récemment dans le code des procédures pénales et dans la loi portant organisation pénitentiaire permet au juge d’instruction de l’utiliser au lieu de la détention provisoire. Aussi, il a rappelé que le mécanisme du bracelet électronique avait été développé au profit des condamnés qui leurs reste de leur peine une année ou 18 mois pour qu’ils puissent «passer le reste de leur peine en dehors de la prison avec des conditions et sous surveillance par le biais de ce bracelet» ajoutant que «en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations le juge peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique pour passer le reste de sa peine en prison».

Le ministre a fait savoir que cette démarche était appliquée actuellement en Afrique du Sud et que l’Algérie était le deuxième pays ayant introduit dans sa législation et ses techniques en matière de modernisation de la justice le bracelet électronique comme alternative à la peine. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué, concernant le recouvrement des amendes judiciaires, que cette mission avait été assignée à la justice à travers les services compétents au niveau des tribunaux et des cours par le biais des techniques modernes.



Dimension humaine de l’Islam Coexister avec l’autre



Les travaux d’un colloque international sur le thème de «L’Islam et la dimension humaine» ont débuté, hier, à la mosquée-pôle «Abdelhamid Benbadis» d’Oran, à l’initiative du Haut Conseil Islamique. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Président du HCI, Bouabdallah Ghoulamallah, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Fafa Si Lakhdar Benrezzougui et le Cheikh de la zaouïa Taybia d’Oran, Moulay Hassen Cherif El Ouazani, ainsi que de nombreux hommes de culte et chercheurs universitaires. Cette rencontre de deux jours est organisée en collaboration avec les laboratoires «Dimensions spirituelles et mutations politiques « et «Philosophie et son histoire « ainsi que l’association religieuse de la zaouïa Taybia d’Oran. Plusieurs conférences de chercheurs nationaux et étrangers figurent au programme de ce colloque comme «La dimension humaine dans les discours islamique et occidental contemporains «, «La notion de l’homme dans le discours soufi «, «Le discours religieux et la problématique du changement culturel «, «La morale dans l’Islam et la coexistence avec l’autre «. Les congressistes devront aborder et débattre de thèmes liés aux valeurs du pardon et de la coexistence dans le Coran et la Sunna, de la valeur de la dimension humaine en plus de la philosophie islamique et la civilisation contemporaine. La rencontre est organisée dans le cadre des festivités de la fête de l’Indépendance et de la commémoration de la journée mondiale du «Vivre ensemble.