Constantine : Un fleuron l’industrie

De nombreux pôles industriels ont été créés au lendemain de l’indépendance. Ayant bénéficié, dans le cadre d’une série de réalisations industrielles décidée dans les années 1970, de deux complexes d’envergures, la wilaya de Constantine est considérée aujourd’hui comme «le plus grand pôle d’industrie mécanique en Algérie», comme l’a déclaré le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, le mois passé. Implanté dans la localité d’Aïn Smara, l’Entreprise nationale des matériels de travaux publics (ENMTP) représente l’une des plus importantes entreprises activant dans le secteur de l’industrie mécanique créées après l’indépendance. Elle est spécialisée dans le développement de tout processus de fabrication et distribution entrant dans la filière travaux publics de l’industrie mécanique. Née en 1983, suite à la restructuration de la SONACOME et de SN METAL, l’ENMTP compte 5 filiales de production, dont 3 unités implantées à Aïn Smara, et respectivement spécialisées dans la production de pelles, chargeurs et niveleuses (SOMATEL), la production de rétrochargeuses, compresseurs, compacteurs et pompes à béton (SOFARE) et la fabrication mécanique (SOFAME), une unité localisée à Béjaïa (FAGECO, production de grues à montage rapide et épandeuses à liant), et une autre à Alger (SOMABE, production de bétonnières, dumpers et pondeuses à parpaings).

Dotée d’un énorme potentiel industriel, l’entreprise accorde une place prépondérante au partenariat étranger, à l’exemple de celui conclu en 2012 entre SOMATEL et le géant allemand Liebherr pour la fabrication de pelles hydrauliques, de chargeurs sur pneus et de bulldozers.

L’autre pendant de l’industrie mécanique dans la capitale de l’Est est l’Entreprise des tracteurs agricoles, issue de la scission du Complexe moteurs-tracteurs de Constantine (CMT) en deux entités, l’ETRAG et l’Entreprise moteurs (EMO), sises toutes deux à Oued Hamimime (commune du Khroub). Les principaux domaines d’activité de l’ETRAG consistent en la fabrication et la vente des tracteurs agricoles, ainsi que la sous-traitance en matière de fonderie, forge, construction métallique, usinage mécanique de précision, traitement thermique et fabrication d’outillages. En termes de partenariat, l’ETRAG a conclu un accord en 2012 avec AGCO Massey Fergusson, leader mondial dans le domaine du machinisme agricole, lequel a abouti à la création d’une joint-venture, Algerian Tractors Company, et au mois de décembre de la même année, le premier tracteur d’ATC est sorti d’usine.

Issam B.