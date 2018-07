SIDI BEL-ABBèS : Un grand pôle de croissance

Sidi Bel-Abbès 1962 - Sidi Bel-Abbès 2018. Il n’y a assurément aucune comparaison à faire au vu de la mutation qu’a connue cette cité qui a arraché son statut de chef-lieu de wilaya, à la faveur du découpage administratif de 1974, pour se prendre en charge et mener à bien son propre développement.

Paisible localité au lendemain de l’indépendance, avec l’existence seulement de quelques services et organismes de service public, elle arrivait difficilement à se débarrasser du poids de l’héritage colonial, car érigée en ville-garnison par sa position géographique, pour mieux contrôler la région et surveiller le mouvement de la population et la résistance populaire plus exactement. Les nombreuses fortifications témoignent de l’oppression subie et évoquent souvent des souvenirs lancinants de l’occupation étrangère... Un siège de commune, quelques banques et compagnies d’assurances pour les besoins des colons propriétaires terriens, aucune infrastructure de base n’existait avec un écart criant entre le centre-ville habité par les colons et le quartier populaire El-Graba, occupé par les «indigènes».

La relance de l’activité socio-économique de la région, dont la vocation est essentiellement agricole, a été des plus problématiques. Il a fallu d’énormes sacrifices pour remettre de l’ordre et entamer la bataille du développement et de la modernisation. Aujourd’hui, la cité de la Mekerra est un pôle industriel, avec la réalisation de deux imposants complexes l’ENIE et l’EN PPMA ; universitaire avec ses deux campus et ses nombreuses facultés à vocation technologique, agricole par excellence au vu de ses terres fertiles et la présence d’instituts de vulgarisation des techniques de grandes cultures. Sans compter les efforts consentis dans le domaine de l’aménagement et du bâtiment, participant ainsi à la diminution du taux d’occupation par logement. Il faut dire sans complaisance aucune que durant ces deux dernières décennies, la population locale a renoué avec l’activité socio-économique, culturelle et sportive.

L’œuvre de la réconciliation a porté ses fruits, pour que cette région, comme tout le reste du pays d’ailleurs, se consacre à l’investissement massif pour le développement et la modernisation. Des centaines de projets ont été initiés, favorisant une remise à niveau de l’ensemble des secteurs d’activité et motivant les opérateurs locaux. Dans les domaines de l’hydraulique, de l’énergie, de l’enseignement, de la santé, de l’habitat et autres, les progrès accomplis restent conséquents, créant une infrastructure de base moderne pour un développement durable.

La position géographique privilégiée de la wilaya puisqu’elle est considérée comme un carrefour de transit de l’ouest du pays, a été un élément capital dans la détermination du tracé de l’autoroute Est-Ouest, avec un passage de 71 km sur son territoire. Mais c’est dans le domaine des chemins de fer, que l’investissement s’est taillé la part du lion, érigeant la cité de la Mekerra en pôle d’échange de nature à provoquer une dynamique économique et favoriser des liaisons entre les zones du Nord, des Hauts Plateaux et du grand Sud.

Oran-Béchar via Sidi Bel-Abbès, Sidi Bel-Abbès-Saïda via Moulay Slissen, sans compter la ligne électrique à grande vitesse devant assurer la jonction entre Oued Tlélat-Tlemcen via Sidi Bel-Abbès, dont la mise en service est prévue à la fin de l’année. Des opérations structurantes ont reconfiguré le paysage de la région et contribué grandement au développement et à la modernisation des transports pour constituer un facteur de croissance. En faisant appel au savoir-faire étranger dans la concrétisation de ces imposants projets, la main-d’œuvre s’est qualifiée, voire spécialisée dans la filière, pour prendre en charge le volet maintenance et s’inscrire dans les futures extensions du réseau.

A. Bellaha