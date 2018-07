Oran : importantes réalisations

Il aura suffi de quelques années pour que la wilaya d’Oran passe du statut de capitale pétrochimique du pays à celui d’une métropole industrielle à vocation multiples.C’est grâce aux différents programmes de relance économique dont elle a bénéficié durant cette période et ayant profité à tous les secteurs que ces réalisations ont été possibles. Des efforts qui se poursuivent à ce jour dans le cadre d’une vision et une stratégie étudiées et ciblées et qui semblent bel et bien avoir porté ses fruits. Ainsi et pour illustrer ce constat, quelques chiffres présentés par le wali d’Oran, M. Chérifi Mouloud. Oran a bénéficié d’un montant global de 341 milliards de dinars pour les PCD (programme communal de développement) et les PSD (programme sectoriel de développement). Pour l’exercice 2018, la wilaya a bénéficié d’un nombre important d’opérations profitant à l’ensemble des secteurs totalisant un montant de plus de 600 milliards de centimes. Dans le secteur de l’industrie, Oran est passée d’un pôle pétrochimique à un pôle d’industries mécaniques et sidérurgiques. Pour accompagner cette dynamique, il était nécessaire voire indispensable de créer de nouvelles zones industrielles. Ainsi, plus de 400 hectares ont été dégagés et prospectés pour accueillir une partie des 17 nouvelles zones d’activités en cours de création. Récemment, le wali a annoncé la création d’une autre zone industrielle à Tafraoui sur une superficie de 560 hectares. Dans le secteur de l’investissement, Oran est considérée aujourd’hui, comme la plus attractive des villes algériennes de projets industriels d’envergure. En plus d’être un pôle de l’industrie de pétrochimique, la wilaya est devenue un pôle de grandes industries sidérurgiques et mécaniques. La création de la zone économique de Béthioua a permis l’installation du géant turc Tosyali qui produit actuellement 10.000 tonnes de fer/jour et emploie 3.700 personnes. Avec la réception des projets d’extension de ce complexe en cours, ce nombre passera à 4.500 employés. Les chiffres communiqués par le géant turc de l’industrie sidérurgique font état d’un total d’investissement de 2,25 milliards de dollars et d’un chiffre d’affaires 141 milliards de DA pour l’exercice écoulé et des prévisions estimées à 180 milliards de DA pour l’année 2018 et 220 milliards de DA pour 2019. Oran est également un pôle mécanique, car elle abrite le projet de Renault Algérie produit depuis novembre 2014 et accueillera bientôt le projet de PSA Peugeot-Citroën. Selon un haut responsable, le choix de la capitale de l’Ouest s’explique, par la volonté du gouvernement de créer à Oran, un pôle mécanique de véhicules et une industrie de sous-traitance. Dans le secteur des PMI et PME, il faut savoir que durant la période allant de 2011 à 2017, le nombre des petites et moyennes industries et entreprises est passé de 19.600 à 25.000 soit une évolution de 5.400 PME.

Amel Saher