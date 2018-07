Annaba : D'importants acquis

Le complexe d’El Hadjar, un témoin de la politique d’équilibre régionale. La dynamique de croissance de toute une région n’a cessé de produire ses effets au bénéfice des habitants.



D'importants acquis socioéconomiques ont été réalisés à Annaba, à l'instar de l'ensemble des régions du territoire national depuis l'accession de l'indépendance du pays. Des réalisations qui font le bonheur des habitants de cette wilaya, témoignent des efforts d'investissement déployés pour l'édification et la construction d'une économie forte à la mesure des aspirations du peuple algérien. Le complexe sidérurgique d'El Hadjar et celui d'Asmidal pour la production d'engrais phosphatés en plus de l'entreprise Ferrovial sont les meilleurs exemples témoignant de la volonté politique de l'Algérie de construire une industrie industrialisante au lendemain de son indépendance. Pour rappel, la réhabilitation du complexe sidérurgique d'El Hadjar, a nécessité un plan d'investissement de plus d’un milliard de dollars, ce qui a permis à ce fleuron de l'industrie lourde de se refaire une santé et de retrouver son plein régime. Il produit actuellement 2.800 tonnes/j, a-t-on indiqué, prévoyant d'ici la fin de cette année la réalisation d'un objectif global de 900.000 tonnes. Le grand mérite revient incontestablement aux efforts déployés par le Chef de l'Etat pour la récupération du complexe, aujourd'hui ''Sider El Hadjar''. Mais, c'est à partir surtout du début de l'année 2000 que la wilaya d’Annaba a connu un nouvel élan de développement avec la concrétisation des plans quinquennaux sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le secteur qui en profitera le plus, est celui de l'habitat où la wilaya a bénéficié d'un programme de plus de 76.000 logements tous segments confondus, depuis l'année 1999, parmi lequel figurent quatre nouveaux pôles urbains. Il s'agit d'El Kalitoussa (Berrahal), Draa Errich (Oued Aneb), Ain Djebarra et El Gantra (Sidi Amar). Ce sont des chiffres que la métropole n'a jamais atteint depuis l'indépendance, a tenu à souligné, le wali, Mohamed Salamani. Le secteur de la santé a également connu un véritable essor à la faveur de la réalisation de nombre d'infrastructures aussi importantes les unes que les autres dans l'amélioration de la prise en charge des malades, y compris ceux en provenance des wilayas limitrophes, on cite le Centre de lutte contre le cancer (CLCC), notamment. En attendant l'ouverture du nouveau hôpital spécialisé en chirurgie cardiovasculaire de 120 lits à El Bouni, le secteur de la santé au niveau de la métropole compte une capacité d'accueil hospitalière de 1.894 lits. Le secteur des transports et des travaux publics n'est pas en reste car il vient d'être renforcer par plusieurs réalisations. Il s'agit de la nouvelle aérogare Rabah-Bitat, de la nouvelle gare routière et une nouvelle gare maritime en cours de réalisation. S'insérant dans le cadre des efforts entrepris pour donner un souffle nouveau au développement socioéconomique et culturel à l'échelle de la métropole Annaba, ces projets structurants qui s'ajoutent à d'autres, tel l'ouvrage d'art qui remplace le pont ''Y'', ont eu déjà des incidences positives sur l'amélioration des prestations de service par rapport au passé. L'autre infrastructure de transport de grande envergure dont a bénéficié la métropole Annaba, la nouvelle usine CITAL d'assemblage et de maintenance de tramways. Ces acquis sont la vitrine la mieux indiquée pour exprimer l'orgueil d'un pays et d'une région qui aspire au développement et à la modernité. Le secteur de la jeunesse et des sports est, lui aussi, en plein développement. La remise en service du Centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS), implanté dans la commune de Seraïdi, sera effectuée dès que l'opération d'installation d'équipements sera achevée, et cela après de longues années de travaux, de réhabilitation et de modernisation. Cette infrastructure sportive de haut standing, qui a enregistré une dégradation très avancée durant la tragédie nationale, a subi une vaste opération de relookage ayant débuté en 2006 pour une autorisation de programme (AP) de l'ordre de 1,921 milliard de dinars. Par ailleurs, la wilaya d'Annaba bénéficié de 184 projets depuis les trois derniers quinquennats pour une enveloppe de 68 milliards de dinars. Ces projets, dont 50% sont déjà livrés y compris une centaine de stades de proximités, visent le développement et la promotion du secteur de la jeunesse et des sports dans la perspective de répondre aux besoins et préoccupations des jeunes.

B. Guetmi