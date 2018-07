Tizi-Ouzou : Investir dans le savoir

À Tizi-Ouzou, depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, des actions de développement sont consolidées d’année en année dans tous les domaines.

La jeunesse, suffisamment imbue des valeurs de la glorieuse révolution, est une véritable force qui s’implique de plus en plus dans la dynamique de développement.

Ce laps de temps a été marqué par des séries d’inaugurations et de lancement de plusieurs infrastructures aussi importantes les unes que les autres. Et les efforts se poursuivent dans tous les secteurs pour consolider et préserver cette indépendance nationale pour laquelle se sont sacrifiés un million et demi de martyrs.

Comme les dernières années, la célébration de cette date importante intervient dans un contexte particulièrement difficile qui exige des Algériens, particulièrement les jeunes, beaucoup de sacrifices et de constantes mobilisations pour permettre à notre pays de surmonter les effets de la crise économique et de participer activement au processus de l’instauration d’une économie émergente en mesure de répondre à tous les besoins du citoyen. La jeunesse, suffisamment imbue des valeurs de la glorieuse révolution qu’avaient mené de valeureux combattants pour libérer le pays du joug colonial, est une véritable force qui s’implique de plus en plus dans la dynamique de développement local et national enclenchée depuis les premières années du recouvrement de la souveraineté nationale.

Armés de savoir et ayant acquis des nouvelles technologies, droit auquel ils n’avaient pas accès sous la colonisation, les jeunes de Tizi-Ouzou investissent tous les domaines d’activités pour développer leur région en particulier et le pays en général. Les jeunes occupent une place prépondérante dans tous les domaines d’activité, que ce soit au sein de l’administration, des assemblées élues, des entreprises publiques et privées, mais aussi dans les partis politiques, associations, organisations, syndicats…

L’émergence de cette jeunesse citoyenne, qui s’engage de plus en plus en faveur de la stabilité et le développement de l’Algérie dans tous les domaines, est un fait incontestable mais n’est pas le fruit du hasard. Il est bel et bien la conséquence de la gratuité de l’enseignement dans tous les paliers et les investissements colossaux injectés par l’Etat dans les secteurs de l’éducation, la Formation professionnelle et l’Enseignement supérieur. Contrairement à l’époque coloniale où les infrastructures du savoir n’étaient pas accessibles, Tizi-Ouzou compte actuellement des écoles primaires, des collèges même dans des hameaux les plus reculés. et des lycées implantés dans toutes les communes. L’université Mouloud Mammeri accueille plus de 60.000 étudiants, en majorité hébergés, restaurés et bénéficiaires de bourse. Des centres, instituts et autres annexes de formation pullulent à travers les quatre coins de la wilaya. Tous ces investissements pour la quête du savoir sont mis en place pour la formation qui constitue la clé du développement de tous les domaines. Le savoir prodigué au niveau de ces établissements scolaires et l’université est un meilleur rempart contre toute tentative de déstabilisation qui remettrait en cause notre indépendance nationale dont nous célébrerons, ce 05 juillet, le 56e anniversaire.

Bel. Adrar