Développement local : Mascara, une wilaya modèle

Habitat, transport, éducation et agriculture sont autant de secteurs qui ont contribué à changer le visage de la wilaya. La Cité de l’Émir ne cesse de se moderniser et elle est désormais tournée vers le bien-être et la prospérité des habitants à grande échelle et tous les indicateurs versent dans ce sens. Les Algériens célèbrent le 56e anniversaire de l’indépendance. Une date importante dans l’épopée héroïque du peuple mettant fin à une colonisation qui a duré 132 ans et ce après beaucoup de sacrifices.

5 juillet 1962-5 juillet 2018, cinquante six ans après, la wilaya, à l’instar des autres régions du pays, une région agricole par excellence qui retrouve, depuis peu, un nouveau visage, grâce au développement local tous azimuts. Mascara accuse des changements intenses avec la mise en valeur des potentialités de la région grâce au développement et l'investissement productif.

Outre sa vocation première qui est l’agriculture, qui lui vaut d’ailleurs sa renommée dans l’abondance et la qualité de ses produits, elle recèle d’importantes autres ressources. Elle a réalisé ces dernières années un bond quantitatif en matière de développement des plaines de Ghriss, de Sig, de Habra... Les habitants des localités rurales n’espéraient plus voir l’eau couler dans les robinets de cette région qui constitue le cœur battant de la wilaya en matière de production agricole maraichère, arboricole et céréalière. Le mégaprojet du MAO permet au demi-million d’habitants de bénéficier quotidiennement de 122.000 m3 d’eau. Ce projet permettra également de diriger d’importantes quantités d’eau, stockées dans les quatre barrages que compte la wilaya, vers le secteur agricole, fort de 100.000 agriculteurs afin d’irriguer 9.971 hectares réservés notamment à l'agrumiculture. Mascara se développe au fil des jours, et c’est le constat des citoyens eux-mêmes que nous avons sollicités.

On ne peut que saluer tout ce qui a pu être réalisé et les projets en cours d’achèvement dans les différents domaines. Le réseau MAO, les trois pôles universitaires et d’autres réalisations liées à l’amélioration urbaine sont des signes qui ne trompent pas quant à la volonté affichée par les autorités locales.

Le secteur de l’éducation a fait un pas de géant aussi avec la réalisation d’un nombre important d’infrastructures scolaires et éducatives, même dans les zones les plus reculées. Le secteur de l’Enseignement supérieur bénéficie de 8.000 nouvelles places pédagogiques, d’une résidence universitaire de 3.000 lits, d’un restaurant central de 800 couverts et d’un amphithéâtre de 66 places. La wilaya ne compte que quelques lignes de chemins de fer alors que le réseau le plus important a été tout simplement supprimé, en particulier la ligne reliant les Hauts Plateaux au Nord-Ouest. Le déficit est cependant comblé par le transport routier, des voies nationales, des chemins de wilaya et des chemins communaux estimé dans un état moyen. Signalons qu’un budget conséquent a été réservé à l’aménagement des voies de dédoublement, l’élargissement de certaines routes et la réfection d’autres moins importantes.

Le secteur de l’Habitat et de la Construction connaît, lui aussi, une dynamique de relance du programme de relogement de grande envergure y compris le RHP et les aides à l’habitat rural. À cela s'ajoute la réalisation des tours de 15 et de 17 étages, et ce pour la première fois dans la cité de l’Émir. Cette dernière en continuelle modernisation assure bien-être et prospérité aux habitants. Un grand défi.

A. Ghomchi