Bordj Bou Arreridj, capitale de l’électronique : Une revanche sur l’histoire

Industrie et agriculture font la fierté de cette région : ce qui n’était pas du tout une évidence si on se réfère à sa situation 56 ans auparavant. La région qui ne comptait un seul CEM et quelques écoles primaires peut s’enorgueillir de disposer de 50 lycées, 121 CEM et prés de 400 écoles primaires.

Que des appareils téléphoniques, des smart en l’occurence soient fabriqués à Bordj Bou Arreridj, c’est pour beaucoup d’observateurs de l’évolution de cette dernière, une revanche sur l’histoire. Voilà une région qui était, il y a 56 ans, presque invisible. Avant l’indépendance, cette localité était connue pour sa culture de blé ; la région était même réputée pour être le grenier de Rome. Son blé jouissait d’une belle réputation. Toute l’industrie de cette région industrie qui se limitait à une seule unité était liée à cette activité, tout comme la voie ferrée ou le réseau routier réalisés pour un seul objectif à savoir faciliter l’exportation de ce produit. La région avait donné naissance à l’une des plus grandes résistances contre le colonialisme : celle de Mohamed El Mokrani, qui a été suivie par une participation au mouvement national et à la révolution armée.

Bordj Bou Arreridj se place aujourd’hui parmi les premiers de l’industrie électronique. Cet exploit est tout sauf un hasard. Les habitants de la wilaya ont bien développé le commerce sur le territoire national et extérieur sitôt libérés du joug colonial, eux qui n’étaient que des paysans de père en fils et se sont du coup découverts des talents qui allaient leur être très utiles après, en plus de la constitution de capitaux nécessaires pour engager des investissements importants. Ils ont profité de la stabilité du pays et de son œuvre d’édification nationale pour devenir des opérateurs économiques aguerris. Quand l’Etat algérien a libéré l’investissement, ils ont profité de l’occasion pour devenir des industriels sans dédaigner les réseaux commerciaux qu’ils ont constitués. Mais rien ne pouvait se

faire sans infrastructures de base solide dont la première est l’éducation. Il faut rappeler que l’Etat a fait des efforts colossaux remarqués même par des institutions scolaires comme l’UNESCO et même le FMI, pour instruire les Algériens qui étaient presque tous analphabètes lors du départ des Français. Justement Bordj Bou Arreridj s’est beaucoup développé dans ce domaine. La région qui comptait un seul CEM et quelques écoles primaires à cette époque peut s’enorgueillir de disposer de 50 lycées, 121 CEM et prés de 400 écoles primaires ; une université aussi qui renferme un institut national d’électronique a vu le jour dans la wilaya. Ces efforts ont permis à la wilaya de disposer de la main d’œuvre nécessaire, des ingénieurs qualifiés

pour faire fonctionner des usines montées dans plusieurs domaines d’activité, l’électronique, les matériaux de construction ou encore l’agro-alimentaire. Si le premier secteur a mieux réussi plus que les autres c’est que les commerçants locaux qui importaient du matériel électronique ont voulu exploiter les facilitations offertes par les services concernés dans ce domaine. Le partenariat qu’ils avaient développé dans le cadre de l’importation a été exploité pour l’acquisition de licences. Le génie des ingénieurs locaux a fait le reste. De l’assemblage, les usines sont passées au montage se permettant le luxe de créer des marques nationales. Les enfants de paysans qui ne savaient ni lire et écrire jadis sont devenus des techniciens qui tentent de créer un contenu à travers la promotion de l’activité de développeurs, actuellement en vogue dans le monde, donnant à la souveraineté dans ce domaine un sens réel et enviable.

Mais le savoir faire des ingénieurs et les capacités managériales des chefs d’entreprise de la région ne pouvaient rien faire sans les infrastructures de base comme les routes, les réseaux divers et surtout des espaces pour installer les usines. La wilaya de Bordj Bou Arreridj dont le réseau routier s’est développé considérablement a bénéficié surtout d’un tronçon de l’autoroute de plus de 90 kilomètres qui lui ouvre l’accès à toutes les wilayas du pays en un temps réduit, ce qui favorise le mouvement des personnes et des marchandises. Son taux d’électrification est passé à 98% garantissant l’usage de cette énergie partout et dans tous les domaines. Son alimentation en gaz naturel est des plus satisfaisante puisqu’elle dépasse le taux national avec une couverture de plus de 90%. La wilaya qui comptait déjà une zone industrielle dans les années 70 pour accueillir quelques unités du secteur public a désormais 3 zones industrielles et une dizaine de zones d’activités implantées à travers son territoire. Elle ambitionne aujourd’hui de créer une zone d’activité dans chaque commune. Mais paradoxalement, c’est la plus ancienne des zones industrielles qui lui vaut le plus de satisfactions. Cette zone qui s’est développé avec l’installation de plusieurs unités de fabrication industrielle et plus particulièrement celles spécialisées en électronique est devenue le symbole de la richesse de la wilaya et un modèle d’entreprenariat. De cet espace situé à la sortie de la ville de Bordj Bou Arreridj sortent des milliers d’articles comme les climatiseurs, les réfrigérateurs, les téléviseurs, les Smartphones et les micro-portables pour ne citer que ces produits que l’on exporte d’ailleurs vers le monde entier, lui apportant confort et modernité. La région initialement était pauvre et sa principale richesse de l’époque, le blé, était exportée en France. Grace à leur savoir, aux facilitations qui leur ont été accordées et aux infrastructures mises à leur disposition, les enfants de paysans sont devenus des industriels à part entière. L’indépendance était passée par là.

Fouad DAOUD