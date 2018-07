Consolidation de la souveraineté nationale : Renforcer le front interne

L'Algérie célèbre, dans la communion, le 56e anniversaire de l'indépendance, dans un contexte marqué par la mobilisation, pour consolider la souveraineté nationale chèrement acquise, à travers un plan de diversification de son économie et d'intenses efforts pour sécuriser ses frontières dans un environnement international et régional instable.

Dans cette optique, le renforcement du front interne s'impose comme une nécessité vitale, d'où l'attachement des plus hautes autorités du pays à conforter la vocation sociale de l'État. En dépit des tensions financières et budgétaire induites par les soubresauts du marché pétrolier, des centaines de milliers de logements sont livrés chaque année au bénéfice des citoyens et les projets d'infrastructures dans les secteurs de l'Éducation, de la Santé, et en matière de développement local ont été relancés.

La politique de soutien direct, comme c'est le cas pour les produits de large consommation, et indirect, pour l'eau, l'électricité, etc. est également maintenue. Une enveloppe budgétaire de 1.760 milliards DA est allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018, principalement consacrée au soutien aux familles en matière de logement et de santé. Dans le domaine économique, une feuille de route a été élaborée et mise en œuvre pour réindustrialiser le pays et le doter d'un outil industriel moderne. Des projets de revalorisation du domaine minier sont également en cours. Le secteur des hydrocarbures, qui demeurera encore dans les prochaines années la locomotive de l'économie nationale, a bénéficié de programmes destinés à renouveler les réserves et à assurer l'autonomie énergétique du pays, tout en développant les énergies renouvelables et l'industrie de raffinage. La loi sur les hydrocarbures sera, d'autre part, réaménagée, essentiellement pour ce qui est du volet fiscal, pour attirer davantage les investisseurs étrangers dans ce créneau, tout en sauvegardant les intérêts nationaux, à travers notamment la règle 51/49%.

Le secteur agricole, et son corolaire l'industrie agro-alimentaire, qui ont connu un essor notable, ces dernières années, se tournent de plus en plus vers l'exportation.



Sécuriser les frontières



Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, d'énormes efforts sont consentis, pour sécuriser les frontières et prémunir le pays des conséquences des foyers de tension dans des pays de la sous-région et des menaces que constituent le terrorisme et le crime organisé.

Le bilan du premier semestre 2018 fait ressortir 117 terroristes neutralisés. Des quantités considérables d'armes et de munitions ont été également saisies aux frontières par l'Armée nationale populaire (ANP). L'autre défi auquel fait face l'Algérie réside dans des tentatives de l'inonder de stupéfiants. Les quantités de drogues saisies, depuis quelques années déjà, renseignent sur les efforts déployés sur le terrain pour lutter contre ce phénomène.

Sur le registre de l'histoire et bien que 56 ans soient passés depuis l'indépendance, la question mémorielle demeure l'un des plus importants volets des relations algéro-françaises. Pour l'Algérie, qui a arraché sa liberté au prix d'incommensurables sacrifices et après une nuit coloniale de plus de 130 ans, la question mémorielle constitue «l'axe principal» dans les relations entre les deux pays et le critère à l'aune duquel se construit une «confiance mutuelle». L'Algérie a fait une demande officielle à la France, pour la restitution des crânes des résistants algériens du XIXe siècle et les archives de 1930 à 1962. À l'occasion de sa visite de travail et d'amitié à Alger, le 6 décembre dernier, le président Emmanuel Macron avait fait part de la disposition de la France à restituer les crânes de résistants algériens conservés au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de Paris, qui avaient combattu à Zaâtcha (Biskra), l'armée d'invasion française, en 1849. Il avait indiqué, aussi, que la France était prête à restituer des copies des archives concernant l'Algérie. Bien que ces annonces soient positives, la question mémorielle est loin d'être épuisée. Trois commissions mixtes ont été mises sur pied pour examiner et élucider tous les contentieux liés à cette question. Les discussions sont engagées, notamment autour de la restitution des archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires dans la Sahara algérien et les disparus algériens durant la guerre de Libération nationale. Plus généralement, il est attendu de la France, dans une démarche cathartique inéluctable, de reconnaître les souffrances infligées au peuple algérien et les crimes de guerre et contre l'humanité commis par l'armée coloniale française durant son occupation de l'Algérie. À travers l'évocation de son passé dramatique à la suite de l'invasion française, le peuple algérien exerce son devoir de mémoire envers ses ancêtres, tombés en résistants, emprisonnés ou déportés, dépossédés de leurs terres et de leurs biens, avait affirmé le Président Abdelaziz Bouteflika. «De tels rappels ne sont porteurs d'aucune haine, même si notre peuple exige toujours une reconnaissance de ses souffrances de la part du colonisateur d'hier, la France, avec laquelle l'Algérie a engagé la construction d'un partenariat d'exception qui se doit d'être mutuellement bénéfique, un partenariat qui gagnera en sérénité et en élan dans une reconnaissance des vérités de l'histoire», avait-il souligné.

Académiciens, historiens et moudjahidine témoignent dignité et liberté

«Le 5 juillet 1962, butin de lutte, construction et édification», était le thème de la conférence historique organisée, hier, au musée national du Moudjahid, de Riadh El-Feth.

La conférence a été animée par M. Mahieddine Amimour, éminente personnalité historique et révolutionnaire, en présence de secrétaire général du ministère des Moudjahidine, d’académiciens, d’historiens et de moudjahidine, ayant voulu marquer, par leur présence, leur fidélité au combat et aux sacrifices de ceux qui ont donné leur vie et connu le martyre pour que d’autres puissent vivre sous le ciel de la liberté et jouir de cette faculté de ne subir aucun joug.

La commémoration du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie et la célébration de la fête nationale de la jeunesse constituent une date importante dans l’histoire du pays, et c’est l’occasion pour la préparation et la programmation d’un riche programme au musée national du Moudjahid. Un événement qui se déroulera durant toute la semaine.

Ainsi, les intervenants lors de cette conférence ont mis d’abord l’accent sur la nécessité de rappeler aux générations futures l’intérêt de «la lecture de l’histoire de notre pays» et surtout «l’histoire de la glorieuse guerre de Libération». Une révolution qui constitue «la parfaite illustration de la détermination du peuple algérien dans sa volonté de lutter pour son indépendance et sa liberté».

Les Algériens, qui célébreront avec fierté et dignité cette date, devront «revoir le contexte de l’époque de l’indépendance», selon Ameur Rekhila, l’un des intervenants, lors de cette conférence, pour lequel «la destruction programmée de toutes les institutions d’un pays fraîchement indépendant avait pour objectif de ligoter l’Algérie, et veiller qu’elle restera dépendante de l’ancienne colonisateur», a insisté M. Rekhila, au cours de l’exposé qu’il a présenté.

Mohamed Kechoud a préféré, de son côté, revenir sur «les deux raisons qui nous motivent à célébrer avec fierté cette date, la première raison est que le 5 juillet, représente aussi bien la date de recouvrement de l’indépendance , mais aussi celle de la récupération de notre histoire», dit-il, en ajoutant «que le 5 juillet 1962 a effacé la date sombre, qui est celle de 1832» ; c’est pourquoi il devient impératif, pour notre avenir, «de revaloriser les acquis de notre glorieuse Révolution, qui, grâce aux sacrifices des courageux, l’Algérie a brisé la mégalomanie des colonisateur ». selon lui, le plus important aujourd’hui «est de préserver la cohésion nationale, et prendre toujours comme exemple l’unité de lutte du peuple algérien». Des peuples épris de liberté et de justice à travers le monde continuent à puiser leur force et militantisme de la Révolution algérienne qui constitue une source intarissable de hauts faits et de gloires et l'une des plus grandes révolutions du 20e siècle, se sont accordés à dire l’ensemble des intervenants, historiens et acteurs de la Révolution.

Dans la continuité des activités du musée, les visiteurs ont été invités à la projection d’un film intitulé le Négociateur algérien. Un biopic d’une rare intensité qui retrace le parcours des révolutionnaires algériens.

La fête de l’indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet 1962, est fastueusement célébrée chaque année en Algérie. À l’instar de plusieurs autres organismes et institutions de mémoire, le musée national d’El Moudjahid a établi un riche programme de festivités auquel le public est gracieusement convié, et cela afin de découvrir l’exposition de photos et de documents historiques au niveau de la promenade des Sablettes (Alger).

Il est utile de signaler que le Musée central de l’Armée a organisé également une série de conférences et d’expositions, pour la célébration de cette date importante dans l’histoire du pays. Une exposition dédiée à la gloire de nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour que les enfants de la Nation puissent jouir de liberté et d’indépendance. Une troupe musicale sera au rendez-vous pour assurer une animation en continu, au niveau de l’esplanade du Sanctuaire du Martyr, tandis qu’un atelier de dessin sur le thème de l’indépendance sera organisé et dédié aux enfants.

Tahar Kaidi