Lancement hier de la 1ère phase de la 24ème opération de relogement dans la wilaya d’Alger : 88.000 familles relogées depuis 2014

A l’instar des autres wilayas, Alger est concernée par l’opération d’envergure lancée par le gouvernement et portant sur la distribution de 56.180 unités, toutes formules confondues.

Depuis hier, la capitale vit au rythme « d’Errahla » avec le début de la 24ème opération du relogement qui concerne 8000 familles (6000 logements sociaux et 2000 LSP), dont 1000 bénéficiaires sont concernés par cette première phase qui sera menée en deux journées, à savoir hier et le 12 juillet prochain. Ce sont donc, dans un premier temps, 575 familles qui ont emménagé dans des logements neufs, à Douéra et Birkhadem, et issues d’habitats précaires situés dans les communes de Bordj El Kiffane, El Mohammadia et Tessala El Merdja.

Parmi les heureux bénéficiaires, on compte plus de 440 familles qui résidaient dans des sites limitrophes du stade olympique de Bordj El Kiffane, concerné par les Jeux Africains de la Jeunesse, prévus 18 et 28 juillet, à Alger. « L’évacuation de ces sites était une priorité. Nous devons absolument donner une belle image de notre ville et de notre pays », a souligné le wali d’Alger, présent sur le site de Douéra pour superviser l’opération. Concernant la suite de la cette première phase de la 24ème opération, prévue jeudi prochain, celle-ci touchera près de 500 familles issues d’habitats précaires situés des communes de Belouizdad, El Magharia (ex-Leveilly) et Kouba. Pour cette dernière, quatre familles gênent le lancement du projet 286 logements, ex-APC/CNEP.

Abdelkader Zoukh évoquera une seconde priorité à laquelle les services de la wilaya ont accordé une importance capitale. Il s’agit du relogement des indus-occupants des établissements scolaires ,mais aussi des familles qui occupaient des logements de fonction au dessus des classes. Il était donc vital de libérer définitivement ces espaces pédagogiques en prévision de la prochaine rentrée. Ainsi donc, il est prévu lors de cette opération de caser 277 familles dont 117 occupaient des espaces pédagogiques squattés. Elles résidaient dans 57 établissements scolaires relevant de 10 circonscriptions administratives. Quant aux logements de fonction situés au dessus des classes, 160 familles sont concernées par le relogement à travers 66 écoles réparties sur 11 circonscriptions administratives. Cela va permettre la récupération de 157 logements de fonction qui vont être restructurés en classes pédagogiques. La récupération de ces espaces pédagogiques squattés et des logements de fonction permettra par ailleurs de mettre en service 190 classes pédagogiques équivalant à 16 établissements scolaires, ce qui contribuera à diminuer la pression lors de la prochaine rentrée scolaire. Il est bon de signaler que depuis le début du grand chantier du relogement de la wilaya d’Alger, en juin 2014, quelque 245 familles qui occupant des espaces pédagogiques squattés ont été relogées. La wilaya d’Alger a récupéré au final 312 classes pédagogiques, équivalant à 26 écoles primaires, depuis le lancement de l’opération d’assainissement des établissements scolaires.

Récupération de 42 logements de fonction et relogement de 245 familles occupant espaces dans l’enceinte des établissements scolaires

Pour le programme d’urgence, en vigueur dans chaque opération, 18 familles issues des communes de la Casbah, Belouizdad et El Achour seront relogées lors de cette opération. Aussi, il est question d’attribuer des logements publics locatifs au profit de 80 familles de Douéra et habitant des logements étroits. Concernant les recours, une cinquantaine de familles écartées par le passé ont été repêchées et seront relogées dans le cadre de cette 24ème opération après avoir eu gain de cause. Il s’agit des recours des sites déjà éradiqués. Depuis le lancement de l’opération en juin 2014, plus de 61.400 postulants ont été contrôlés wilaya d’Alger. 5712 d’entre eux ont fait l’objet d’un résultat positif, soit 9,3%. Les mis en cause sont généralement postulants au programme AADL, possédant un logement ou un permis de construire, ou encore sont bénéficiaires d’une aide de l’Etat sous toutes ses formes. La wilaya d’Alger révèle que le bilan des opérations entamées, en juin 2014, fait état au 1er juillet 2018, du relogement de 88.000 familles, toutes formules confondues, soit l’équivalent de 440.000 personnes. Les statistiques portent sur 45.296 familles qui ont bénéficié de logements sociaux (publics locatifs), 13.062 bénéficiaires de la formule LSP (participatif), 24.210 souscripteurs à la formule location-vente (AADL) été enfin 5037 bénéficiaires de logements promotionnels publics (LPP).

SAM

SETIF

Un programme de 12 545 unités

A Sétif la célébration du 56 eme anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse si elle est mise en exergue par un imposant programme d’activités commémoratives, culturelles et sportives portant toutes la symbolique de l’attachement aux valeurs de novembre aux artisans de la liberté et, n’est pas sans être marquée par le lancement d’un vaste programme de remise de 12 545 logements tous segments confondus qui a débuté hier et se poursuivra jusqu’au 12 décembre 2018.

Un programme d’envergure qui traduit dans la dimension qui s’impose, les investissements forts qui ont été consentis à l’endroit de cette wilaya au titre du programme initié par le président Abdelaziz Bouteflika et permis à Sétif de réaliser aujourd’hui un bond qualitatif avec des taux d’occupation de 5,03 par logement en attendant d’atteindre les 4,05 des l’achèvement des programmes en cours de réalisation et se positionner ainsi, loin du TOL de 7,73 qui était le sien ces dernières années.

Autant de réalisations qui ne sont pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction au niveau des différentes franges de la population en dépit de l’effort qui reste certainement encore à consentir au vu de la demande sans cesse croissante dans un secteur aussi sensible et sont le fruit de l’interet constant manifesté par l’état au fil des ans, sachant que cette wilaya, seconde du pays de part l’importance de sa population a bénéficié depuis l’année 2000 à nos jours de 145 548 logements tous segments confondus sur lesquels 393 112 unités ont été réalisées à l’effet d’abriter plus de 650 000 citoyens.

En procédant hier à la maison de la culture « Houari Boumediene » à une remise symbolique des clefs de 290 logements du type LSP à leurs bénéficiaires sur les 1183 unités de différents types qui seront remis en ce 5 juillet, Nacer Maskri, le wali de Sétif, qui lançait ainsi cette opération d’envergure, d’attribution de plus de 12 500 logements dans tous les segments à travers la wilaya, n’a jamais manqué de rappeler à travers ses multiples visites sur le terrain, cet effort de l’état pour permettre à de nombreuses familles de vivre dans des conditions décentes, conformément aux grandes orientations du président de la république. Ce programme d’envergure qui vient en complément des actions déjà réalisées depuis le début de cette année et permis à ce jour de remettre 2905 logements de différents segments, permettra avec les 12 545 logements programmés pour être remis entièrement avant la fin de l’année, lors de fêtes nationales et dates commémoratives, de réaliser un chiffre record de 15 450 logements qui auront été ainsi attribués. Le programme des 12 545 logements compte 4320 logements participatif, 380 du type LSP, 1185 logements LPA ,2000 unités du type location vente, 172 promotionnels publics et 4038 logements ruraux.

F. Zoghbi

Mascara

Des aides à l’habitat rural

La wilaya de Mascara procédera à l'attribution d'un lot de plus de 1302 habitations. Le coup d'envoi de cette opération aura lieu aujourd’hui, 5 juillet marquant la célébration du 56 eme anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. La wilaya de Mascara prévoit la remise des clefs pour 278 familles dans les logements LPL, 324 arrêtés de pré affectation pour les logements LPL à Mascara, 400 clefs pour la ville de Mohammadia et 324 décisions d’aide à l’habitat rural. La cérémonie se déroulera au niveau du complexe sportif de Sidi Said.

A. Ghomchi

Constantine

Résorber l’habitat précaire

Les services de la wilaya de Constantine ont procédé à la distribution de 1.587 logements sociaux, ainsi que 300 aides au logement rural, et ce à l’occasion de la célébration la fête de l’Indépendance. Organisée au niveau de la maison de la culture Malek Haddad, la cérémonie sera rehaussée par la présence de la ministre de la Solidarité nationale et de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia.

Intervenant sur les ondes de la radio locale, le wali Abdessamie Saïdoun, a indiqué que cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de résorption de l’habitat précaire initiée par le président de la République, concerne exclusivement, pour le volet du logement social, les communes du Khroub et de Constantine, avec 1.052 logements pour les citoyens de la première et 535 logements pour la seconde, dont 261 pour les habitants de la Casbah et 274 pour ceux de la Souika. Pour leur part, les 300 aides au logement rural bénéficieront aux citoyens issus de 8 communes, dont celle du chef-lieu. Pour rappel, 7.162 logements sociaux ont été distribués à Constantine depuis le mois de juillet passé.

I. B.

M. Abdelghani Zaalane à Oran

Respect des délais de livraison des projets

Les investissements publics injectés dans le secteur des travaux publics dans le cadre du programme du président de la république totalisent 130 milliards de dollars. Cela concerne tout type de travaux que ce soit dans les domaines maritime, aérien ferroviaire, des routes, modernisation et extension des ports … , a indiqué le premier responsable du secteur M. Abdelghani Zaalane, dans une déclaration en marge d’une visite d’inspection, effectuée hier lors de laquelle, il a présidé la remise des clés à 2000 bénéficiaires de logements toutes formules confondues. Le ministre a entamé sa visite au chantier de la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran dont l’entrée en exploitation est prévue au début de 2019 et sa livraison en fin 2018. M. Zaalane a insisté sur le respect des délais et des normes internationales. Et pour éviter le risque d’un éventuel retard dans l’exécution des travaux restants, le ministre a révélé la tenue d’une réunion avec les sous-traitants et les partenaires intervenant dans ce projet au courant de la semaine prochaine. Cela a pour objectif de prendre connaissance par anticipation, des entraves qui pourraient freiner la livraison du projet dans les délais et par conséquent les régler à temps. Dans le même registre, Abdelghani Zaalane a instruit les responsables du projet à leur tête le maître d’œuvre, de commencer à préparer, dés maintenant, le plan d’exploitation de la future structure. M. Zaalane a inspecté aussi le projet de route reliant le port d’Oran à l’autoroute est ouest. Ce dernier figure, selon responsable, parmi les 13 projets à l’échelle nationale qui enregistrent un taux d’avancement satisfaisant ,soit 79 à 80% pour celui d’Oran. Le ministre a qualifié ce projet d’ « école », car composé des différents types des travaux publics ( maritimes, tunnel s , ouvrages d’art et routes). Une fois livré il permettra, selon le ministre, de désengorger le trafic des poids lourds et facilitera la circulation à travers les différents axes de la ville , apportant une touche moderne et esthétique à cette dernière. La réception des travaux est prévue pour l’année’ prochaine. Le projet comprend notamment deux tunnels et un ouvrage d’art. Le chantier lancé en 2014 a été confié au groupement algéro-turc « Makyol ». Par ailleurs, le ministre a assisté à la relance du projet de téléphérique d’Oran dont les travaux sont à l’arrêt depuis 6 ans. Sur un autre registre, Abdelghani Zaalane a souligné l’importance du projet d’extension du tramway d’Oran dont, la distance de trajet ne répond plus aux besoins de la ville. L’avant-projet détaillé de l’étude a été achevé et les priorités ont été déterminées par les autorités locales et centrales, a-t-on indiqué.

Amel Saher