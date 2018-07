Musée central de la police : Consolider les acquis de l’indépendance

Le directeur du musée central de la police «le colonel Lotfi », le commissaire divisionnaire, Abdelkrim Chougui, a indiqué, hier, à Alger, que la guerre de libération nationale a cerné, toutes les constituantes de l’Algérie indépendante y compris l’institution policière.

S’exprimant lors d’une conférence historique organisée à l’école de police de Châteauneuf, à l’occasion du 56e anniversaire de l’indépendance, le commissaire divisionnaire, Chougui a mis en relief, l’importance des différentes organisations créées juste après le congrès de la Soummam en Aout 1956, pierre angulaire de la révolution algérienne.

« La révolution a été judicieusement préparée. Elle a été très bien organisée, n’a omis aucun volet à même de prouver qu’elle avait une vision prospective de l’Algérie indépendante de demain » a-t-il précisé. Et d’ajouter que la révolution a pris en considération l’ensemble des aspects organiques et matériels en créant des organisations révolutionnaires à l’instar de l’activité de la police à cette époque.

Le conférencier a, dans ce contexte, souligné l’existence de l’activité policière pendant la guerre de la révolution algérienne, en se référant à des documents officiels.

« Nous avons trouvé des documents du FLN et même d’autres émanant des tribunaux militaires français qui démontrent que l’armée de libération nationale chargeait certains de ses éléments à accomplir des missions policières » a expliqué M. Chougui en exprimant sa fierté. « C’est un honneur pour le corps de police que de savoir que notre institution a déjà participé à la glorieuse révolution », a-t-il dit. Le directeur du musée a, dans ce contexte, fait savoir que la révolution a été bien organisée, elle se préparait même à la période post-indépendante, et ce, à travers la formation des policiers algériens dans la faculté d’Egypte en 1958.

« Nous avons une liste des éléments de l’ALN qui ont été formés à l’école de police du Caire pour l’obtention de diplômes et d’une expérience dans le domaine » a-t-il révélé, ajoutant que ces cadres ont pu, après l’indépendance, occuper des postes de responsabilité au niveau de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) créée le 5juillet 1962, soit le jour de l’indépendance de l’Algérie.

Le commissaire divisionnaire a fait part de l’existence au niveau du musée central de la police d’un décret présidentiel signé par M. Farès Abderrahmane, et signé pour une deuxième fois, par le premier président de la République Algérienne de l’époque, M. Ahmed Ben Bella, relative aux missions de la police algérienne, dont la nomination de Medjaj Mohamed, en tant que directeur général de la Sûreté nationale le 5 juillet 1962. Il a rappelé que la première école a été installée à Hussein-Dey en 1967-68. Un siège devenu par la suite lycée Ethaalibia.

Le directeur du musée a saisi l’occasion pour passer en revue les différentes étapes de la résistance algérienne et celles de la guerre de la libération nationale, précisant que l’indépendance de l’Algérie était un droit dignement arraché du colonialisme français, car « ce qui a été pris par force ne peut être récupéré que par force » a-t-il soutenu.

Il a, dans le sillage, indiqué que les différents mouvements de résistance et la guerre de libération nationale ont profondément affecté la France coloniale en Algérie, pour preuve, la succession de 10 gouvernements français pendant cette période. Evoquant l’impact de la révolution algérienne, l’intervenant a fait savoir que la guerre de la libération a activement contribué dans l’indépendance des 14 pays africains à commencer par la Tunisie.

« En effet la France a été amenée à focaliser sa présence sur les terres algérienne et ce, en concentrant sa force militaire jusqu’ici déployée sur le continuant africain pour se maintenir d’un pays continent comme l’Algérie » a expliqué le directeur du musée.

A l’issue de son intervention, le haut fonctionnaire de police a mis l’accent sur les sacrifices consentis pour nos valeureux chouhada et les moudjahidine qui ont donné de leur âme et de leur sang pour permettre aux générations d’aujourd’hui et de demain de vivre dans dignité, libre et indépendant, les appelant à préserver et à consolider les acquis de l’indépendance, chaque jour.

Kamélia Hadjib