cérémonie au MAE : Reconnaissance aux sacrifices

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a présidé hier au siège du ministère, une cérémonie à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Après la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha du Saint Coran,

M. Messahel, accompagné de cadres du ministère, a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative dédiée aux martyrs de la Révolution de libération.

Cette cérémonie est organisée chaque année par le ministère des Affaires étrangères en reconnaissance des sacrifices consentis par le peuple algérien pour la libération de la patrie et le recouvrement de l'indépendance nationale.