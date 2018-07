Restitution des cranes des résistants et archives : Un progrès significatif

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a affirmé hier que l’opération de restitution des cranes des résistants algériens et de l’archive nationale de la France connait un progrès significatif, soulignant que les crânes de 31 martyrs de la résistance nationale avaient été identifiés au musée de l'Homme à Paris.

Dans un entretien accordé à la chaîne Une de la radio nationale, à la veille de la commémoration du 56e anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale, M. Zitouni a rappelé que quatre dossiers sont en négociation entre l'Algérie et la France, dont deux connaissent des avancées significatives. Le premier dossier concerne, selon le ministre, la récupération des crânes des martyrs de la résistance nationale qui se trouvent au musée de l'Homme à Paris. «Il y a une bonne intention de la part de la France de nous restituer ces crânes, comme en témoigne d’ailleurs la déclaration du président français, qui affirmé que la France rendrait ces crânes en Algérie», a indiqué M. Zitouni. Le processus a été officiellement lancé avec le déplacement d'une commission spécialisée à Paris pour identifier les crânes des résistants. «Cette opération qui est toujours en cours, a permis d’identifier jusqu’ici 31 martyrs de la résistance nationale, et ce, en dépit de la complexité de la mission», a fait savoir M. Zitouni.

Concernant le dossier de récupération des archives algériennes, le ministre a précisé que «ce dernier connait également un progrès significatif reflété par les déclarations positives des responsables français, notamment du président français et de son Premier ministre».

S'agissant des progrès réalisés en matière de restitution des archives de la révolution et du mouvement national, le ministre des Moudjahidine a rappelé que des «documents ont été récupérés de 12 pays frères», durant les deux dernières années, dans le cadre de démarches qui se poursuivent toujours.

Sur un autre registre, le ministre des Moudjahidine a exprimé sa satisfaction pour ce qu'il a qualifié de saut qualitatif que connait le patrimoine culturel et historique, tout en regrettant le niveau du travail relatif à la mémoire nationale. «Nous sommes dans une course contre la montre pour enregistrer le plus grand nombre possible de témoignages des moudjahidine. Nous avons équipé tous les musées et centres de repos des moudjahidine ainsi que les directions de wilaya, en moyens audiovisuels pour enregistrer les témoignages des autres moudjahidine et patriotes ayant vécu la période du colonialisme», a expliqué le ministre.



Le fichier des moudjahidine et ayant-droit «ne concerne pas les Algériens uniquement, mais également les étrangers qui ont participé à la révolution»



Le ministre s’est exprimé également sur la question de la prise en charge des moudjahidine et des ayants droit précisant que le ministère des Moudjahidine s’attelle sur deux axes, la prise en charge de cette catégorie et la mémoire nationale. Il a précisé dans ce contexte que le fichier des moudjahidine et ayants droit «ne concerne pas les Algériens uniquement, mais également les étrangers, y compris les Français qui ont participé à la révolution dont les chouhada, condamnés à mort et ceux qui ont aidé l'Algérie par leurs plumes et écrits».

Le même intervenant a souligné l'importance du volet social qui consiste en l’amélioration des conditions de vie des moudjahidine et des personnes ayants droit et leur prise en charge psychologique et sociale moyennant les pensions qui leur sont versées et les institutions sous tutelle qui ont été mises à leur disposition, à savoir les centres de repos et de soins.

À ce propos, le ministre a annoncé l'ouverture d'ateliers pour réviser les lois relatives aux moudjahidine et les ayants droit ; certains des textes sont terminés et d'autres sont en cours d’élaboration et seront promulgués, soit par des projets de loi ou des décrets exécutifs.

Concernant le deuxième axe relatif à la mémoire nationale, celui-ci concerne selon le ministre, le peuple algérien dans son ensemble, car, dira-t-il, «la mémoire et l'histoire sont communes, et nous, au ministère des Moudjahidine, voulons établir des passerelles entre le passé et futur».

En outre, le ministre a révélé la saisie et la numérisation de toutes les statistiques relatives aux moudjahidine, qu'ils soient Algériens ou étrangers. Il a été également question de recenser tous les monuments et sites historiques, centres de torture et cimetières des martyrs. Cette opération a permis de recenser 1.273 cimetières et 125 carrés des martyrs), 1.449 centres de torture et 3.487 monuments historiques qui ont tous fait l’objet d’opérations de restauration.

Amené à s’exprimer sur la profanation de l’emblème national par quelques Français suite à la victoire de la France contre l'Argentine en coupe du Monde 2018, le ministre des Moudjahidine a déclaré que «l'Algérie dérange toujours, qu’elle est forte par son histoire et son passé glorieux au cours duquel elle a pu se libérer du joug colonial soutenue par l'OTAN, ses amis et les traîtres ».

