1er régiment anti-chars Bechar baptisé du nom du chahid Ben-Lakhdar Belaïd

Le premier régiment anti-chars de la 3e Région militaire (3e RM), stationné à Abadla (88 km au sud de Bechar), a été baptisé hier du nom du chahid Ben-Lakhdar Belaïd, en application des instructions du haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP). La cérémonie de baptisation de cette unité militaire opérationnelle, qui coïncide avec la commémoration du 56e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a été présidée par le commandant de la 3e RM, le général-major Changriha Said, en présence d'officiers supérieurs membres de l'état-major de cette RM ainsi que de membres de la famille du chahid. «La baptisation des structures militaires situées dans la zone de la 3e région militaire du nom des martyrs, à l'instar des autres régions du pays, est un grand honneur mais aussi une noble mission, et une fidélité au serment des martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954», a indiqué le commandant de ce régiment. Le chahid Ben-Lakhdar Belaïd, né en 1926 à Bechar, est l'un des militants du mouvement national de la région de Bechar. Il a rejoint en 1956 le Parti du peuple algérien (PPA) et les rangs de la Révolution. Ce militant pour l'Indépendance fut arrêté en mai 1957 pour ses activités patriotiques.

Il est mort sous les pires tortures de l'armée coloniale française quelques jours après son arrestation.