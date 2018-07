Jeux méditerranéens 2021 : Arrivée de l’emblème officiel à Oran

L’emblème de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2021 est arrivé, hier, à Oran arboré par la délégation du comité d’organisation — présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports — qui a atterri hier à l’aéroport international d’Oran, en provenance de la ville espagnole, Tarragone, qui a abrité la 18e édition. Mohamed Hattab, le ministre de la Jeunesse et des Sports, lors d’une déclaration à la presse au siège du comité d’organisation des JM 2021, a souligné l’importance de cet évènement qui atteste et confirme le retour de l’Algérie sur la scène internationale dans les différents secteurs, rappelant que notre pays a déjà accueilli les Jeux méditerranéens en 1975, et le rendez-vous de 2021 coïncide avec le 70e anniversaire de la création des JM, ceci, ajoute-t-il, va permettre à la ville d’Oran d’inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire du sport méditerranéens. Le premier responsable du secteur s’est dit optimiste quant à la réussite de la 19e édition, à la lumière des grands efforts déployés par le gouvernement, les autorités locales et le Comité olympique au profit des préparatifs matériels techniques. Pour M. Hattab, ce grand évènement est aussi une opportunité pour faire la promotion d’Oran au plan touristique. Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui est aussi le vice-président du comité d’organisation, a remercié le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le grand intérêt qu’il a toujours accordé à la wilaya d’Oran, qui, dit-il, jouit actuellement de grands acquis réalisés sous son impulsion et sa direction. Il a salué, à ce propos, les grands efforts qui ont été déployés par le Chef de l’Etat en vue de faire aboutir la candidature de la wilaya d’Oran pour accueillir les Jeux méditerranéens 2021.

Pour rappel le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a procédé, en mai dernier, à l’installation de la commission nationale de la préparation technique et matérielle de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2021. Cette nouvelle instance est présidée par le ministre du secteur et secondé par un 1er vice-président, qui est le wali d’Oran, et un 2e vice-président en la personne du président du Comité Olympique Algérien (COA). Elle est composée, par ailleurs, de 12 présidents de commissions qui représentent essentiellement des fédérations, des anciens athlètes et des ministères concernés directement dans la préparation du grand rendez-vous que ce soit au plan technique ou administratif.

Amel Saher