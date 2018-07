MDN : 117 terroristes neutralisés en 6 mois

117 terroristes ont été neutralisés et des quantités d'armes et de munitions ont été récupérées durant le premier semestre 2018, a indiqué le bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP). 20 terroristes ont été abattus, 18 autres ont été arrêtés et 3 cadavres ont été découverts durant le premier semestre de l'année en cours qui a été marqué par la reddition de 66 terroristes et d'une famille de dix membres. Durant cette période, les éléments de l'ANP ont arrêté 57 éléments de soutien aux groupes terroristes et découvert et détruit 311 casemates pour terroristes ainsi que deux ateliers de confection d'explosifs. Une importante quantité d'armes et de munitions a été récupérée, dont 14 fusils de différents types, 14 lance-roquettes, 345 obus, 12 roquettes, 133 kalachnikovs, 164 fusils, 9 pistolets de différents types et 31.273 balles de différents calibres. 318 bombes de confection artisanale, 61 mines et 220 capsules pour explosifs ont été découverts et détruits, outre 32 appareils de communication piégés et 700 kg de produits chimiques pour la confection d'explosifs.

En matière de protection des frontières et de la lutte contre le crime organisé, les éléments de l'armée ont arrêté 366 trafiquants de drogue et saisi 701 kg de cocaïne, plus de 140 quintaux de kif traité et 268.592 comprimés psychotropes. 947 contrebandiers et 48 orpailleurs ont également été arrêtés, selon le bilan qui fait état de la saisie de 565.581 litres de carburants et près de 540 tonnes de produits alimentaires, 451 groupes électrogènes, 390 marteaux-piqueurs, 184 détecteurs de métaux, près 1.800 quintaux de tabac et 223.304 cartouches de cigarettes ainsi que 416 véhicules de différents types.

Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, 4.700 immigrés clandestins ont été arrêtés, 772 personnes ont été sauvées de noyade au large de la mer, 17 cadavres ont été repêchés, 21 plongeurs ne disposant pas d'autorisation de pêche ont été arrêtés et 20 kg de corail saisis durant la même période.

Par ailleurs, un terroriste s’est rendu, hier à Tamanrasset en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et de deux chargeurs de munitions garnis. Il s’agit en l’occurrence du dénommé Hammadi Hmidouche, dit ‘‘Abou Mohamed’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012.

En outre, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (Adrar) et In Guezzam (Tamanrasset) six contrebandiers et saisi 1,25 tonne de denrées alimentaires, 200 litres d’huile de table, deux groupes électrogènes et deux marteaux-piqueurs.

A Batna, un détachement a détruit, lundi dernier, deux casemates contenant deux mines de confection artisanale, des vivres et divers objets.