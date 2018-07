Contestation rifaine : Zefzafi refuse de faire appel et de demander une grâce

Le leader du mouvement Hirak du Rif, Nasser Zefzafi, refuse toujours de faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison, et de demander au roi du Maroc Mohammed VI de le gracier, à l'occasion de la célébration prochaine de la fête du trône.

Selon le père du chef de file de la contestation rifaine, cité mardi par l'agence de presse espagnole (EFE), «Nasser Zafzafi n’a pas l’intention d’interjeter appel de la peine, parce qu’il ne fait pas confiance à la justice marocaine». Ahmed Zefzafi a ajouté, selon la même source, «que cette affaire du mouvement Hirak n’est pas entre les mains de la justice», soulignant que «la justice ne peut rien faire tant qu’elle n’a pas reçu des instructions par téléphone». Le père de Zefzafi s'est dit «très pessimiste quant à l’avenir de son fils et des 52 autres Rifains condamnés à différentes peines de prison dans le même procès». Pour lui, «les militants du mouvement contestataire resteront en prison». Quant à savoir si son fils pourrait bénéficier d’une grâce royale, lors de la prochaine fête du trône, comme l’ont annoncé certains médias du makhzen, après l'indignation suscitée au Maroc et à l'étranger par l’annonce du verdict, jugé «sévère», Ahmed Zefzafi a rejeté catégoriquement cette idée, a rapporté l'agence espagnole. «Si mon fils ne fait même pas appel de la sentence, comment va-t-il demander une grâce ?» s'est-il interrogé. Ahmed Zefzafi a, par ailleurs, salué la solidarité manifestée par les Marocains qui ont été nombreux à condamner la sévérité des peines, donnant lieu à des manifestations de soutien dans plusieurs villes, dont El-Hoceïma, Rabat, Casablanca et Nador. S'agissant de la réaction de la classe politique marocaine, ayant également critiqué le verdict, Ahmed Zefzafi a déclaré «ne pas les prendre au sérieux», estimant que ce sont des réactions visant à «accumuler des voix électorales» sans chercher de solution à la crise du Rif. Les partis de la majorité marocaine ont exhorté, dans un communiqué, les accusés à exercer leur droit de faire appel, pour donner «l’espoir d’une révision de ces condamnations». Par ailleurs, Ahmed Zefzafi a critiqué fermement «le silence des principaux États alliés du Maroc face aux événements du Rif et des condamnations lourdes, notamment la France, l'Espagne et les États-Unis d'Amérique». «C’est comme si la France, l’Espagne et les États-Unis avaient un accord avec le Maroc pour nous donner des coups de bâton. Nous les Rifains sommes sortis du rang, et ils nous haïssent pour cela.

J’espère seulement que la mort nous emportera sans que nous ayons changé», a-t-il dénoncé la position de ces trois pays à l'égard du mouvement populaire. Les lourdes peines de prison prononcées mardi soir à l’encontre des accusés du Hirak continuent de faire réagir au Maroc et à l'étranger.

Des personnalités du monde de la culture, des acteurs de la société civile et des membres des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé le procès Hirak et les arrestations des militants de la contestation rifaine. L’écrivain et poète Abdellatif Laâbi, connu pour avoir été emprisonné entre 1972 et 1980 pendant les «années de plomb», pour ses positions militantes, a exprimé sa solidarité avec les détenus rifains et se dit «révolté» par la condamnation de Nasser Zefzafi et des autres leaders du mouvement.



Détenus d’El-Hoceïma au Maroc

GRÈVE ILLIMITÉE



l 16 manifestants devant la justice

Seize manifestants d'El-Hoceïma dans la région du Rif (Nord) ont été arrêtés par les forces de l'ordre marocaines, fin juin, et présentés devant la justice, pour «participation à une manifestation non autorisée» et «troubles à l'ordre public», ont rapporté hier des sources locales. Cette série d'arrestations était liée aux manifestations organisées jeudi dernier au lendemain de la condamnation des meneurs du mouvement du Hirak par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme. Sept personnes ont été présentées devant un procureur d'El-Hoceïma pour des troubles survenus dans une localité voisine à El-Hoceïma, a indiqué Rachid Belali, avocat et coordinateur du Comité de défense des détenus d'El-Hoceïma. Neuf autres sont poursuivis, notamment pour «participation à une manifestation non autorisée», a-t-il ajouté. Depuis la condamnation à de lourdes peines des 53 militants du mouvement de contestation Hirak, mardi soir, des appels à la tenue de rassemblements et à des sit-in ont été lancés, notamment via les réseaux sociaux, pour réclamer la libération immédiate des détenus et le rejet de ces peines.

Les condamnations jugées «sévères»avaient suscité l'indignation dans le royaume et à l'étranger. Les acteurs de la société civile et des hommes politiques au Maroc et à l'étranger ont dénoncé ce procès qualifié de «parodie» et d'«injuste». Rappelons que les détenus du mouvement Hirak du Rif avaient entamé lundi une grève de la faim illimitée protestant contre le verdict prononcé par la cour de Casablanca. Incarcérés à la prison d'Oukacha de Casablanca, les militants du Hirak avaient décidé d'observer une grève de la faim illimitée, pour protester contre les lourdes peines prononcées à leur encontre la semaine dernière par la cour d'appel, et refusent également de faire appel des jugements prononcés.