CNR : Déficit accru

l 3,2 millions de retraités en 2018.

l Les recettes de la caisse tournent autour de 700 milliards de DA et une dépense qui va dépasser à la fin 2018 les 1.200 milliards de DA.

L’avenir des retraités est-il compromis ? Rejetant ce qualificatif, lors de son passage hier sur les ondes de la Chaîne III, le directeur de la Caisse nationale des retraites (CNR) affirme que le risque sera écarté, il suffit de mettre en place des mesures adaptées. La dégradation de la conjoncture financière de la caisse trouve son explication, selon Slimane Melouka, dans, entre autres raisons, le départ d’un million de travailleurs en retraité anticipée. Chiffres à l’appui, il affirme que la CNR a perdu, en matière de cotisations, «toutes les périodes situées entre 52 ans et 60 ans, pour la proportionnelle, et celles se situant entre 55 et 60 ans, pour les travailleurs partis dans le cadre des 32 ans d’âge d’activité». Abondant en termes de chiffres, M. Melouka explique : «En 2010, les dépenses en matière de retraite tournaient autour de 350 milliards DA, pour une recette de l’ordre de 370 milliards DA. Nous sommes passés, en 2012, grâce aux augmentations salariales de l’époque, à une recette de 650 milliards DA, pour une dépense d’à peine 600 milliards DA. Par contre, aujourd’hui, on se retrouve avec une situation où les recettes tournent autour de 700 milliards DA, en droits contributifs et en aide de l’État, et une dépense qui va dépasser 1.200 milliards DA à la fin de 2018, c’est vous dire que le déficit s’est nettement accru.» Égrenant les dispositions prises pour éviter à la CNR une situation plus grave, dont la solidarité intercaisses et, en 2018, l’apport de l’État, lequel peut être reconduit, qui vient s’ajouter à un apport de l’État qui est de l’ordre de 15% des dépenses. À propos de la suppression du dispositif de départ en retraite anticipée, est aux yeux de M. Melouka, «un retour à une situation normale, du fait que ce dispositif a été mis en place à titre exceptionnel, dans une conjoncture exceptionnelle». Plus explicite, l’invité de la radio souligne que le «taux de 1% qui a été surajouté à la branche retraite en 2015 et qui a permis un apport de 30 milliards DA supplémentaires par année» a aidé la Caisse à surmonter ses difficultés et à continuer à assurer le paiement des pensions. Toutefois, «une réforme du système de retraité s’impose, elle doit se faire de manière étudiée, en examinant tous les contours de la question et sans porter atteinte aux droits des travailleurs». D’autre part, M. Melouka note une réduction importante en matière de réception des dossiers de départ à la retraite, soit un tiers par rapport à 2015 et 2016. Pour 2018, ils seront 50.000 travailleurs à partir en retraite. À une question liée à une retraite basée sur une double cotisation, Cnas et Casnos, le premier responsable affirme que «le cumul est possible».

Fouad Irnatene