énergie : Probable révision des subventions dès 2019

La révision en cours du système des subventions, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité et les services de base, est bien enclenchée par le gouvernement.

Une approche — devenue incontournable dans un contexte économique difficile et une situation financière «toujours tendue» — qui répond à l’objectif de rationalisation de la dépense publique. Le ministre des Finances vient de souligner, à ce propos, que l'actuelle politique de subventions n’est pas en cohérence avec le principe de «l'équité sociale».

En fait, le simple citoyen ne peut pas profiter de cette politique, telle que conçue actuellement, mieux que quelqu'un qui perçoit un salaire plus important. «Il n’est pas normal qu’un simple citoyen ne puisse pas profiter de la subvention par rapport à une personne qui perçoit un salaire beaucoup plus important ; ce n'est pas normal», a-t-il indiqué, lundi, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale.

M. Abderrahmane Raouya rassure, à ce titre, que «rien ne sera fait tant que nous ne disposerons pas de l'ensemble des paramètres permettant l'identification des ménages, les montants alloués, ainsi que la manière d'y procéder». Des études actuellement en cours, sur la politique des subventions du gouvernement, sont menées par son département, en concertation avec l’ensemble des parties concernées, dans le cadre d’une commission qui travaille en collaboration avec la Banque mondiale.

Une première conclusion ressort que «les ménages qui ont le plus bas revenu profitent de certains produits subventionnés, tels que les produits de base (sucre, farine, huile, blé… ), à uniquement 7%, du global de la subvention, alors que les personnes à fort revenu en bénéficient avec le double de ce pourcentage».

Une situation à laquelle «il faudrait remédier», a-t-il déclaré. «Nous ne toucherons pas aux subventions, tant qu'on n'a pas encore terminé nos études en la matière.

Et lorsqu'on les terminera, cela va se faire avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous devrions nous asseoir autour d'une table, les rediscuter et, par la suite, mener une grande campagne de communication dirigée vers nos citoyens, pour leur expliquer comment on doit procéder», a assuré le ministre. M. Raouya laissera entendre une possible révision de certaines subventions, notamment celles destinées à l'énergie, dès l’année prochaine, si les conditions le permettraient. Néanmoins, le ministre des Finances a tenu à préciser qu’aucune action ne sera entreprise dans ce sens, tant que «l’ensemble des paramètres», pour la mise en place d’un nouveau système, ne sont pas réunis.

Il s’agira de «l’identification des ménages, le montant et la manière de procéder», a ajouté le ministre.

«Après la fin des études, on se retrouvera autour d’une table pour en rediscuter. Par la suite, une grande campagne de communication sera dirigée vers nos citoyens, pour leur expliquer comment on doit y procéder. Un débat national ? Pourquoi pas. J’espère à partir de 2019», a-t-il souligné.

D. Akila