Festival des musique et danse Diwane de Béchar : LE BAL OUVERT

Le coup d'envoi du 11e Festival national des musique et danse Diwane a été donné, lundi en soirée au stade du 18- Février de Béchar, sur le thème «L’art pour vivre ensemble», avec la participation de 8 troupes.

C’est les Aïssaouas de Bechar, conduit par le Mokkadem Baba, qui ont ouvert le bal des représentations artistiques de cette 11e édition, en présence d'un public nombreux. Le passage des Aïssaouas pour la première fois sur la scène de cette manifestation a été marqué par un spectacle haut en couleur, avec des chants et danses propres à cette confrérie, dont la reconstruction à Béchar par des jeunes adeptes vient confirmer l'attachement des membres du groupe au patrimoine religieux et culturel, a précisé à l'APS, le Mokkadem Baba. Plusieurs morceaux de chants religieux spécifiques à cette confrérie ont été entonnés par les membres du groupe et soutenus par les ghaitas et les bendirs, et qui n'ont pas laissé indifférent le public, qui a suivi avec intérêt cette première «montée» sur scène des Aïssaouas. La troupe «Dendoun Sidi Billel» de Ghardaïa a été la première formation en compétition à rejoindre la scène pour mettre en évidence la musique et les danses spécifiques à cette variante régionale du Diwane, où le Maalem Yacine a pu convaincre le public par son jeu du Goumbri (unique instrument à cordes de la musique Diwane). Le cas est le même pour les danseurs de cette troupe, qui passe pour être l'une des meilleures à travers le pays. Le public présent à cette première soirée du festival, qui rassemble à la fois les habitants de la ville de Béchar et ceux des localités limitrophes amateurs de musique Diwane, a été aussi séduit par le passage du Maalem Mejbar, accompagné de ses musiciens, qui ont sublimé la soirée par plusieurs chansons tant du Diwane que du genre variétés sahariennes très rythmées, suscitant les ovations de l'assistance à cet artiste, dont le répertoire musical est puisé des tradition musicales du Sud-ouest. Pour la deuxième soirée de ce festival prévue mardi, la troupe «Sidi Billel» de Mascara et celle de «Fares Fen Diwane» d'Oran animeront la scène de cette 11e édition sous l’œil des membres du jury, étant programmées en compétition à cette occasion. Un total de 165 artistes de groupes Diwane de plusieurs régions du pays animent ce festival, dont le déroulement s'inscrit au titre des efforts de préservation et de pérennisation du patrimoine culturel et musical du pays, ont fait savoir ses organisateurs.