Clôture des travaux du sommet de l’UA : Adoption de plusieurs résolutions

Le Sahara occidental, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la corruption, ainsi que les réformes institutionnelles et la Zone de libre-échange continentale sont parmi les dossiers abordés.

Les travaux du 31e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) ont pris fin lundi dernier à Nouakchott avec l’adoption des rapports et des résolutions présentés par les différentes commissions, notamment sur le Sahara occidental, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la corruption ainsi que les réformes institutionnelles de l’Organisation et l’adhésion d’autres pays du continent à la Zone de libre-échange continentale (ZLEC).

La mise en place du Mécanisme africain permettant à l’UA d’apporter un appui «efficace» au processus conduit par l’ONU, basé sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, a été adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, à laquelle a assisté le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président Abdelaziz Bouteflika. Ce mécanisme a été adopté suite au rapport élaboré par le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki, sur la question du Sahara occidental et dans lequel il a été rappelé que le Sahara occidental et le Maroc doivent reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général de l’ONU. Il s’agit de négociation «sans conditions préalables et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies».



Préserver les intérêts et la dignité de l’Afrique



Le rapport établi par M. Faki et adopté par le sommet de l’UA souligne qu’il est crucial que l’Union s’implique «activement» dans la recherche d'une solution, au conflit, au titre de sa responsabilité dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du continent.



Réformes institutionnelles et adhésion à la ZLEC



Les propositions sur les réformes tous azimuts de l’UA ont été adoptées par les chefs d’Etat et de gouvernement qui ont appelé à préserver l’image de l’Afrique et de son Organisation en veillant notamment à l’application des décisions de l’UA.

Il s’agit pour eux de «préserver les intérêts et la dignité de l’Afrique», à travers ces réformes qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063. Dans ce sens, le président en exercice de l’UA, Paul Kagamé a mis l’accent sur la poursuite et l’accélération des réformes institutionnelles au sein de l’Union par la généralisation de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale. Plusieurs pays, dont l’Algérie, ont signé l’acte d’adhésion à la ZLEC, en attendant que d’autres pays leur emboîtent le pas pour faire du continent un marché dynamique et prospère, tourné vers le développement et la modernité.



La lutte contre la corruption,un autre défi pour l’Afrique



L’Union africaine fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, le thème choisi par l’UA pour l’année 2018 étant «Gagner la lutte contre la corruption : un chemin durable vers la transformation de l’Afrique».



Détermination à combattre le fléau de la corruption



Les résolutions relatives à la lutte contre la corruption ont été adoptées par les chefs d’Etat et de gouvernement qui ont fait part de leur disponibilité à conjuguer leurs efforts dans ce domaine.

Dans son intervention sur le sujet, M. Ouyahia a exposé les efforts de l’Algérie dans la lutte contre la corruption, précisant que «l’Algérie, sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika, a affiché sa détermination à combattre le fléau de la corruption qui ne l’épargne malheureusement pas».

Il a soutenu que cette détermination de l’Algérie s’est d’abord illustrée par la ratification des conventions des Nations unies et de l’Afrique pour la prévention et la lutte contre la corruption, dont le contenu a été largement intégré à la législation nationale en la matière.

Le Premier ministre a également rappelé que l’Algérie s’était dotée d’un organe constitutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, lequel concourt activement à la prise en charge de ce dossier.



Financement de l’UA et blocage du fonds du Parlement africain



Le financement de l’UA constitue un véritable casse-tête pour l’Organisation panafricaine. Un débat «intense» a caractérisé la séance consacrée à ce volet lors de ce sommet, bloquant le budget du parlement africain dont le bilan comporte plusieurs réserves. Dans le volet, le taux de recouvrement des cotisations des pays membres de l’UA ne dépasse pas les 30%, alors que l’Organisation panafricaine ambitionne d’assurer son autonomie financière à l’horizon 2020.

Le budget de l’UA est consacré à hauteur de 75% à son fonctionnement et les autres 25% vont aux opérations de paix et sécurité en Afrique, au moment où le nombre de pays contribuant au budget de l’UA demeure «très limité». Ce déficit est comblé par des donateurs et des contributeurs, notamment la Banque mondiale, la Chine, la Turquie et l’Union européenne.



Paix et sécurité :

dénouement de plusieurs situations de crise



Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA ont regretté que l’image renvoyée par l’Afrique soit celle d’un continent ravagé par des conflits, des crises, le terrorisme, l’émigration clandestine et le crime organisé, alors que les indices de développement du continent sont en progression constante.

A ce propos, le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui, s’est félicité du dénouement de plusieurs situations de crise et de conflit, citant la réconciliation au Kenya, l’accord signé entre l’Ethiopie et l’Erythrée, celui signé entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar à Khartoum, ainsi que l’accalmie enregistré au Burundi après le renoncement du président de la République de ce pays à briguer un autre mandat.

Toujours au plan sécuritaire, la mise en œuvre de l’accord et de paix et de réconciliation nationale au Mali se poursuit de manière normale, alors que les efforts, notamment ceux de l’Algérie en matière de préservation de la paix dans la région du Sahel, ont été mis en exergue et salués par l’UA.

De son côté, l’Algérie a fait part de sa disponibilité à poursuivre ses efforts en la matière, appelant à privilégier les solutions politiques et pacifiques, notamment en Libye.

Sahara occidental

Renforcer l’implication de l’UA dans la gestion du dossier

Le rapport sur la question du Sahara occidental, présenté par le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 653 de la 29e session de la conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue en juillet 2017, renforce davantage l’implication de l’Organisation panafricaine dans la gestion de la question du Sahara occidental au niveau des Nations unies.Ce rapport adopté à l’unanimité par les chefs d’État et de gouvernement rend compte des interactions du président de la Commission avec les autorités des deux parties, la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Maroc, ainsi qu’avec celles des pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie. Comme le recommande le rapport dans son paragraphe 21 (a), l’Union africaine est appelée à renforcer son «implication dans la recherche d’une solution au conflit, au titre de sa responsabilité dans la promotion de la paix et de la sécurité, et de la stabilité sur l’ensemble du continent, et conformément aux instruments pertinents de l’UA et le rôle qui lui est reconnu en tant qu’Organisation régionale, par la Charte des Nations unies». Dans son paragraphe 14, le rapport du président Faki reflète fidèlement la position de la RASD qui souligne que l’UA «doit jouer un rôle important, de concert avec les Nations unies, tout en exprimant sa disponibilité à engager immédiatement des négociations directes, sans conditions préalables, avec le Maroc, qui porte la responsabilité de l’impasse actuelle, ayant jusqu’ici rejeté toutes les propositions de sortie de crise et continuant à faire obstacle aux négociations demandées par le Conseil de sécurité du fait des conditions préalables qu’il pose».

Le rapport fait également référence à d’autres aspects évoqués par le président de la commission et les autorités sahraouies, dont la souffrance des réfugiés sahraouis, la frustration croissante des jeunes et leur impatience, l’exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies et la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés de la RASD. Sur la substance, le rapport de M. Faki rappelle la position de la RASD sur cette question, et affirme que «le Maroc viole le principe de l’UA de l’intangibilité des frontières héritée à l’indépendance», et souligne «le caractère inaliénable du droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination». Par ailleurs, le soutien de l’UA aux efforts onusiens, tel que recommandé dans le paragraphe 21 (b), rapport du président de la commission, devra être basé sur les résolutions des Nations unies et des décision de l’Union africaine, qui ont constamment demandé aux deux parties de reprendre, sans délais, de bonne foi et sans conditions préalables, les négociations directes, pour parvenir à une solution politique juste durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il est, en outre, à souligner que ce rapport recommande également à l’UA de soutenir pleinement l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies dans sa démarche et ses efforts visant à relancer, sans délais et sans conditions, les négociations entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le royaume du Maroc. Le président de la commission affirme dans son rapport, qu’il a pu noter chez les deux parties «leur engagement à coopérer avec M. Kohler en vue de relancer le processus de négociation et parvenir à une solution».



Négociations sans conditions préalables



Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont adopté, lundi à Nouakchott, une décision relative à la mise en place d’un mécanisme pour soutenir les efforts menés par l'ONU pour le règlement de la question du Sahara occidental. Dans cette décision, le 31e sommet de l’UA a mis en place «un mécanisme africain comprenant la Troïka de l'UA, à savoir les Présidents sortant, en exercice et entrant, ainsi que le Président de la Commission de l'UA, pour apporter un soutien efficace aux efforts menés par l'ONU, en encourageant les deux parties au conflit à faire preuve de flexibilité, mobiliser un soutien aussi large que possible pour les efforts dirigés par les Nations unies». «Ce mécanisme rend compte régulièrement de l'exécution de son mandat à l'Assemblée de l'Union et, le cas échéant, au Conseil de paix et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement», selon les termes de la décision.

Il importe de relever que cette décision qui renforce l’implication de l’UA pour le règlement de la question du Sahara occidental souligne clairement que l’Organisation panafricaine doit «contribuer activement à la recherche d'une solution, en renouvelant son soutien aux efforts menés par le secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel». Dans le même sillage, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé au Président de la commission d'engager les consultations requises pour la réactivation du Bureau de l'UA auprès de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental à Laâyoune (MINURSO), afin de faciliter la coordination opérationnelle avec l'ONU. Sur la question du Sahara occidental, ils ont souligné «la nécessité de redoubler d'efforts, pour sortir de l'impasse actuelle dans le processus de négociation, et de trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux décision de l'Union africaine et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations unies».

C’est dans cet esprit que la décision des chefs d’État et de gouvernement a appelé les deux parties en conflit, le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), «à reprendre d'urgence les négociations sans conditions préalables et de bonne foi». Enfin, le sommet de l’UA demande au président de la Commission de transmettre cette décision aux parties, ainsi qu'aux Nations unies, et affirme que l’UA reste saisie de la question du Sahara occidental. La décision du sommet a été adoptée sur la base du rapport présenté par le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, conformément à la décision 653 de la 29e session de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenue en juillet 2017.



Le Département d’état veut en discuter réforme et financement de l’UA

Le département d’État américain a indiqué hier qu’il souhaitait échanger avec l’Union africaine sur le financement et les réformes entreprises par l’organisation panafricaine, évoquant sa volonté de tenir des discussions fructueuses à ce sujet avec le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, et le haut représentant pour le Fonds africain de la paix, Donald Kaberuka.

«Les États-Unis attendent avec impatience d’accueillir le haut représentant pour le Fonds de la paix de l’UA, Donald Kaberuka, et le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, pour une discussion fructueuse sur le financement et la réforme de l’UA», a indiqué la porte-parole du département d’État, Heather Nauert, dans une déclaration, à l’issue du sommet de l’UA tenu en Mauritanie. Les États-Unis, qui ont déjà réduit leur contribution au budget des casques bleus de 600 millions dollars pour 2017-2018, veulent évoquer la question des financements des missions de maintien de la paix déployées dans le continent africain avant d’envisager un nouveau soutien financier dans le cadre de l’ONU, selon la déclaration.

Premiers contributeurs au budget de maintien de la paix de l’organisation onusienne, les États-Unis ont décidé de plafonner leurs versements à hauteur de 25% du total, contre 28,5% auparavant, dans le sillage d’une ligne très dure sur le financement de l’ONU, prônée par Washington. L’UA, qui s’est engagée de prendre en charge 25% du financement de ces missions d’ici à 2020, a déjà relevé qu’elle n’était pas en mesure de financer à elle seule toutes les initiatives de paix dans le continent. Selon Heather Nauert, les États-Unis souhaitent aborder les normes en matière de respect des droits de l’homme, de conduite et de transparence financières au sein des missions de paix. Mais, a-t-elle ajouté, «nous sommes pleinement conscients que la mise en œuvre des normes de transparence financière, de conduite, de discipline et des droits de l’homme prendra du temps, et nous souhaitons poursuivre notre collaboration pour atteindre ces objectifs». «Nous examinerons la mise en œuvre de ces normes par l’UA ( ) avant d’envisager un soutien financier supplémentaire à travers l’ONU», a-t-elle indiqué, soulignant que «l’établissement de mécanismes de financement durable pour les opérations de stabilisation de l’Union africaine est important à leur réussite».



Soutien aux efforts de paix de l’UA



«En tant que tel, les États-Unis reconnaissent l’importance d’accroître les efforts d’autofinancement de l’Union africaine et les contributions au Fonds pour la paix de l’UA», a soutenu Heater Nauert. Se félicitant de la tenue du 31e sommet de l’UA à Nouakchott, le département d’État a indiqué que cette rencontre a «renforcé les efforts importants menés pour réformer» l’organisation panafricaine, «un processus que les États-Unis soutiennent et qui va permettre à l’UA de mieux se positionner pour régler les questions régionales dans les années à venir». «Les États-Unis applaudissent les efforts déployés par l’Afrique pour jouer un rôle plus important dans l’instauration de la paix sur le continent», a déclaré le département d’État. L’UA, qui accompagne les efforts de l’ONU dans le règlement des conflits sur le continent africain, a adopté lundi un mécanisme sur le Sahara occidental, permettant à l’organisation de s’impliquer davantage dans la recherche d’une solution à la question sahraouie. La commission africaine a appelé à cet effet à la réouverture du bureau de l’UA auprès de la Minurso, fermé par le Maroc, «afin d’assurer une liaison opérationnelle avec les Nations unies» pour régler ce conflit. (APS)