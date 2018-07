M. Ouyahia reçoit le ministre espagnol de l’intérieur : Renforcer davantage la coopération bilatérale

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger, le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Le responsable espagnol a fait part à son arrivée à Alger de la volonté du nouveau gouvernement de son pays à "renforcer davantage" les relations algéro-espagnoles dans tous les domaines, exprimant "sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre les deux pays qui porte sur différents secteurs notamment celui de l'Intérieur". M. Grande-Marlaska a indiqué, à l'issue de son entretien avec M. Bedoui, que l'Espagne souhaite bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, du fait qu'elle constitue une "référence" en la matière, ajoutant que l'entretien "a permis d'aborder les questions d'intérêt commun comme la lutte contre la migration clandestine qui constitue une préoccupation partagée entre les deux pays".

M. Bedoui s’entretient avec son homologue espagnol

Le nouveau gouvernement veut renforcer davantage ses relations avec l’Algérie

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, s'est entretenu, hier à Alger, avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, en visite officielle en Algérie. L'entretien s'est déroulé au siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en présence des membres des délégations des deux pays, notamment le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, et le Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri. La visite de M. Grande-Marlaska en Algérie s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux secteurs de l'intérieur de deux pays. Elle constituera «une occasion pour enrichir et renforcer les échanges dans les domaines d'intérêt commun entre les deux départements ministériels».



Faire face aux défis communs



M. Bedoui a mis l'accent sur l'importance de la «coordination permanente» entre l'Algérie et l'Espagne, pour faire face aux défis communs. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de l’entretien avec son homologue espagnol,

M. Bedoui a indiqué que la visite du ministre espagnol dénotait «l'importance des relations stratégiques qui unissent les deux pays».

C'est également un «message fort de notre détermination à mener une coordination permanente pour atteindre des niveaux élevés dont l'objectif étant de faire face aux défis communs auxquels est confrontée la région, notamment la lutte contre le terrorisme et les crimes liés à ce phénomène», a-t-il ajouté.

M. Bedoui a estimé nécessaire «d'intensifier la coopération entre les deux pays en matière d'échange d'informations, de formation et autres domaines techniques», rappelant l'existence «d'autres secteurs liés à la Protection civile et à la sécurité routière, dans lesquels nous avons, a-t-il indiqué, une coopération commune ayant donné de bons résultats». Le ministre a fait savoir que cette visite constituait une «opportunité pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération qui soient au niveau des relations bilatérales, dont la coopération dans les domaines relatifs à la décentralisation et aux collectivités territoriales entre les deux pays».



« L’Algérie, une référence dans la lutte contre le terrorisme »



L'Espagne souhaite bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, du fait qu'elle constitue une «référence» en la matière, a indiqué le ministre espagnol de l'Intérieur. «L'Espagne considère l'Algérie comme un pays référence dans la lutte contre le terrorisme, et, de ce fait, elle souhaite bénéficier de sa très grande expérience», a déclaré M. Grande-Marlaska à la presse, à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Il a précisé, en outre, que l'entretien «a permis d'aborder les questions d'intérêt commun, comme la lutte contre la migration clandestine qui constitue une préoccupation partagée entre les deux pays». Le ministre espagnol de l'Intérieur a mis l'accent, à cet égard, sur «la nécessité de renforcer l'approche humanitaire et d'apporter une réponse globale à ce problème». Il a, également, souligné l'importance de «se pencher sur le problème de développement en Afrique, et c'est là qu'il faut donner une réponse globale», précisant que cela «ne tient pas seulement à l'Algérie ou à l'Espagne, mais aussi à l'Union européenne». Sur ce dernier point, M. Grande-Marlaska a affirmé que «le nouveau gouvernement espagnol œuvre, au sein de l'UE, pour un renforcement de la coopération avec les pays d'origine et de pays tiers», afin de trouver une solution au problème de la migration clandestine. Par ailleurs, le responsable espagnol a indiqué que l'entretien a porté sur «la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre la traite d'êtres humains», et a permis d'exprimer l'engagement des deux parties à «développer davantage la coopération dans les domaines de la Protection civile et de la sécurité routière».

