Agriculture : Une préoccupation permanente

L’augmentation de la production, l’amélioration de la qualité ainsi que la diversification et la valorisation des produits locaux sont au cœur des stratégies successives. « En m’adressant à vous aujourd’hui, je me réjouis des avancées réalisées par l’Algérie, grâce à vous tous, en matière de développement agricole, même si ces accomplissements nécessitent encore d’avantage d’efforts afin de parvenir à garantir la sécurité alimentaire de notre peuple et à augmenter l’apport de l’agriculture à la croissance nationale et à la diversification de l’économie nationale.» Cet extrait du message adressé par le Président Abdelaziz Bouteflika à la communauté des agriculteurs participant aux dernières Assises nationales de l’agriculture est on ne peut mieux révélateur des avancées remarquables qu’a connues ces dernières années ce secteur stratégique.

Dans une conjoncture marquée par l’instabilité des prix du pétrole et la nécessité pour notre pays d’aller dans le sens d’une stratégie de diversification de notre économie, et partant, veiller à l’exploitation et la valorisation de toutes les potentialités, l’agriculture est alors portée au rang des secteurs stratégiques prioritaires au titre du programme initié par le Président de la République, tant et si bien que jamais, depuis l’indépendance, autant de moyens et de mesures incitatives n’ont été mis en œuvre pour traduire dans les faits les objectifs fixés et ne plus être dépendant de la rente pétrolière. Les résultats obtenus ces dernières années sur le terrain de bien de spéculations et de filières ne sont pas sans s’inscrire de plain-pied dans cette dynamique de la sécurité alimentaire, dont le nouveau plan d’action du gouvernement 2015-2019 à tracé les contours à travers les investissements forts qui sont consentis par l’Etat, qui font que le secteur de l’agriculture réalise, en dépit des aléas climatiques que connaissent certaines régions, «une production de 3.000 milliards de dinars».

Dans cette même optique, l’augmentation et la valorisation du volume de la production nationale, l’amélioration de la qualité ainsi que la diversification et la valorisation des produits locaux sont autant d’objectifs impulsés par ce programme avec un concours financier qui passera de 200 à 300 milliards de dinars par an pour ce nouveau quinquennat.

Le système de la superficie irriguée passera du simple au double pour atteindre 2 millions d’hectares en 2019 et les moyens consentis pour la réalisation de tels objectifs passent entre autres par la réalisation de grands transferts dans les régions qui connaissent une faible pluviométrie et dont les rendements restent liés à la générosité du ciel. C’est pourquoi le mégaprojet des grands transferts de l’eau, avec pas moins de 313 millions de m3/an pour l’AEP et l’agriculture à partir des wilayas de Bejaia et de Jijel vers la wilaya de Sétif, est appelé à métamorphoser le paysage agricole avec l’irrigation de 40.000 hectares. L’impact que produira ce grand projet structurant, qui sera bientôt mis en service avec ses périmètres, permettra de quintupler les rendements en céréales et restituer à cette wilaya sa vocation de pôle d’excellence avec une superficie irriguée qui passera du simple au double et atteindra les 80.000 hectares, au moment où cette wilaya détient aussi la première place au niveau national pour la filière lait avec plus de 294 millions de litres en 2017 et les premières loges dans les productions agricoles stratégiques. Autant de pôles comme Tiaret, Khenchela, Constantine, Sidi Bel Abbes, Guelma, pour ne citer que ces régions, qui n’échappent pas à ce bond qualitatif de ce secteur important qui connaît des résultats probants sur le terrain depuis le lancement en l’an 2000 du plan national pour le développement agricole et rural et l’augmentation sans cesse croissante et l’impact qu’il a produit à tous les niveaux des filières stratégiques comme les céréales, les cultures maraichères et l’arboriculture … Autant de réalisations qui s’intègrent dans un vaste programme qui traduit l’intérêt de l’Etat et tire sa force dans l’allégement des charges sur les exploitations agricoles collectives, la mobilisation constante du soutien et de mesures incitatives à l’endroit du secteur de l’agriculture et la révision de textes de lois et règlements, à l’effet d’impulser la dynamique agricole mais aussi de garantir les droits des propriétaires et favoriser l’investissement, au moment où le Président de la République annonçait en 2009 un programme de soutien financier de l’Etat en direction de toutes les filières de l’économie agricole et du développement rural. Bien qu’il reste encore à faire dans un secteur qui n’a pas encore livré tous ses secrets et s’apprête à relever le défi de la sécurité alimentaire.

Les résultats plus que louables obtenus ces dernières années relèvent, en effet, «d’une révolution qui a eu un impact positif en termes de produits agricoles», comme devait l’indiquer déjà en 2017, à Mostaganem, Abdelkader Bouazghi, avec des réalisations d’autant plus fortes cette année au vu des prévisions de récoltes qui sont arrêtées pour la campagne moissons-battages 2018 à 53 millions de quintaux pour les céréales contre 34 pour la campagne écoulée et 69 millions de quintaux pour la pomme de terre dont la production n’avait pas dépassé 47 millions auparavant.

F. Zoghbi